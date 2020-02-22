Новосибирцы снова вышли протестовать против поправок Путина в Конституцию

Протестующие скандировали «Нет самовластию» и «Нет поправкам» Фото: Ксения Лысенко

В эту субботу, 22 февраля, к зданию Ростелекома по улице Орджоникидизе, 18 вышли сотни новосибирцев с плакатами и растяжками — они выступили против внесения поправок в Конституцию РФ. Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию, изменив роли Госсовета, парламента и президента.

Несмотря на то, что организаторы акции заявили об участии 50 человек, митинговать вышли более сотни горожан. Судя по флагам, которые держали, в мероприятии также приняли участие члены партий КПРФ и участники «Народно-патриотического союза РФ».

— Законом в общем-то, это не возбраняется, главное, чтобы площадка позволяла. Если же придёт много человек, то сотрудники правоохранительных органов обязаны исключить перегрузку площадки, — рассказал корреспонденту НГС Виктор Сорокин, организатор митинга.

В афише, которую распространили накануне митинга, говорится, что участники акции будут протестовать против поправок, «наделяющих Путина и его окружение вечной властью» Фото: Ксения Лысенко