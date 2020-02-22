Новосибирцы снова вышли протестовать против поправок Путина в Конституцию

В эту субботу, 22 февраля, к зданию Ростелекома по улице Орджоникидизе, 18 вышли сотни новосибирцев с плакатами и растяжками — они выступили против внесения поправок в Конституцию РФ. Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию, изменив роли Госсовета, парламента и президента.
Несмотря на то, что организаторы акции заявили об участии 50 человек, митинговать вышли более сотни горожан. Судя по флагам, которые держали, в мероприятии также приняли участие члены партий КПРФ и участники «Народно-патриотического союза РФ».
— Законом в общем-то, это не возбраняется, главное, чтобы площадка позволяла. Если же придёт много человек, то сотрудники правоохранительных органов обязаны исключить перегрузку площадки, — рассказал корреспонденту НГС Виктор Сорокин, организатор митинга.
Он добавил, что мероприятие было специально заявлено накануне 23 Февраля — Дня защитника Отечества.
— Мы говорим о том, кто такой защитник Отечества. Это тот, кто в первую очередь действительно народ защищает, а не тот, кто носит погоны. У нас же, к сожалению, зачастую люди, носящие погоны, защищают коррупционеров и олигархов, — высказался организатор митинга.
В начале этого месяца новосибирцы уже выходили митинговать против внесения поправок в Конституцию — 1 февраля они собирались возле здания цирка и театра «Глобус». По итогам протестной акции её участники приняли резолюцию, которую планировали отправить в Москву.
О том, как изменится Конституция, если поправки в неё всё-таки будут внесены, можно узнать из нашего материала.