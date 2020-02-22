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Новосибирцы снова вышли протестовать против поправок Путина в Конституцию

В митинге должны были принять участие 50 человек, но пришли несколько сотен

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Протестующие скандировали «Нет самовластию» и «Нет поправкам»

Протестующие скандировали «Нет самовластию» и «Нет поправкам»

В эту субботу, 22 февраля, к зданию Ростелекома по улице Орджоникидизе, 18 вышли сотни новосибирцев с плакатами и растяжками — они выступили против внесения поправок в Конституцию РФ. Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию, изменив роли Госсовета, парламента и президента. 

Несмотря на то, что организаторы акции заявили об участии 50 человек, митинговать вышли более сотни горожан. Судя по флагам, которые держали, в мероприятии также приняли участие члены партий КПРФ и участники «Народно-патриотического союза РФ».

— Законом в общем-то, это не возбраняется, главное, чтобы площадка позволяла. Если же придёт много человек, то сотрудники правоохранительных органов обязаны исключить перегрузку площадки, — рассказал корреспонденту НГС Виктор Сорокин, организатор митинга.

В афише, которую распространили накануне митинга, говорится, что участники акции будут протестовать против поправок, «наделяющих Путина и его окружение вечной властью»

В афише, которую распространили накануне митинга, говорится, что участники акции будут протестовать против поправок, «наделяющих Путина и его окружение вечной властью»

Он добавил, что мероприятие было специально заявлено накануне 23 Февраля — Дня защитника Отечества.

— Мы говорим о том, кто такой защитник Отечества. Это тот, кто в первую очередь действительно народ защищает, а не тот, кто носит погоны. У нас же, к сожалению, зачастую люди, носящие погоны, защищают коррупционеров и олигархов, — высказался организатор митинга.

В начале этого месяца новосибирцы уже выходили митинговать против внесения поправок в Конституцию — 1 февраля они собирались возле здания цирка и театра «Глобус». По итогам протестной акции её участники приняли резолюцию, которую планировали отправить в Москву. 

О том, как изменится Конституция, если поправки в неё всё-таки будут внесены, можно узнать из нашего материала

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КОММЕНТАРИИ (129)

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22 фев 2020 в 14:50

И кто там на этом митинге? Одни не адекватные собрались и флагами машут.

бриг
22 фев 2020 в 14:49

Бездельники вышли

Фото пользователя
22 фев 2020 в 14:53

Поправки будут внесены, потому что они необходимы. Хотите вы этого или нет.