На Ипподромской образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП — водителей занесло на снежной каше

Сегодня, 22 февраля, на Ипподромской магистрали образовалась нехарактерная для этого времени пробка — всё из-за ДТП, которое произошло на пересечении магистрали с улицей Достоевского.
Как сообщают пользователи приложения "2ГИС", водителей занесло на снежной каше, в результате чего произошло столкновение. Участниками ДТП, как уточняется в группе "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте", стали кроссовер Land Rover и седан Toyota Camry. От удара последний встал поперёк дороги, перегородив две полосы движения из трёх.
В настоящее время движение по магистрали сильно затруднено — пробка растянулась от пересечения с улице Дуси Ковальчук до улицы Гоголя.
Накануне из-за сильной метели в Новосибирске образовались 10-бальные пробки, которые сковали как левобережье, так и центр города. А в четверг, 20 февраля, иномарка перевернулась на бок, парализовав движение в районе Речного вокзала. Тогда в 7 утра пробки в городе приложение "2ГИС" оценивало в 9 баллов.