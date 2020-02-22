На Ипподромской образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП — водителей занесло на снежной каше

Сейчас передвигаться по Ипподромской магистрали можно лишь по одной полосе движения из трёх

Сегодня, 22 февраля, на Ипподромской магистрали образовалась нехарактерная для этого времени пробка — всё из-за ДТП, которое произошло на пересечении магистрали с улицей Достоевского.



Как сообщают пользователи приложения "2ГИС", водителей занесло на снежной каше, в результате чего произошло столкновение. Участниками ДТП, как уточняется в группе "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте", стали кроссовер Land Rover и седан Toyota Camry. От удара последний встал поперёк дороги, перегородив две полосы движения из трёх.