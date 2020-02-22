22 февраля суббота
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 64.30
eur 69.42
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 64.30
eur 69.42

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

На Ипподромской образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП — водителей занесло на снежной каше

Сейчас проехать по одной из главных магистралей города почти невозможно — там осталась одна полоса

212
7 Обсудить

Поделиться

Сейчас передвигаться по Ипподромской магистрали можно лишь по одной полосе движения из трёх

Сейчас передвигаться по Ипподромской магистрали можно лишь по одной полосе движения из трёх

Сегодня, 22 февраля, на Ипподромской магистрали образовалась нехарактерная для этого времени пробка — всё из-за ДТП, которое произошло на пересечении магистрали с улицей Достоевского.

Как сообщают пользователи приложения "2ГИС", водителей занесло на снежной каше, в результате чего произошло столкновение. Участниками ДТП, как уточняется в группе "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте", стали кроссовер Land Rover и седан Toyota Camry. От  удара последний встал поперёк дороги, перегородив две полосы движения из трёх.

Так выглядит дорожная ситуация в приложении "2ГИС" — из-за сильного затора общий уровень пробок в городе стал оцениваться в 7 баллов

Так выглядит дорожная ситуация в приложении "2ГИС" — из-за сильного затора общий уровень пробок в городе стал оцениваться в 7 баллов

В настоящее время движение по магистрали сильно затруднено — пробка растянулась от пересечения с улице Дуси Ковальчук до улицы Гоголя.

Накануне из-за сильной метели в Новосибирске образовались 10-бальные пробки, которые сковали как левобережье, так и центр города. А в четверг, 20 февраля, иномарка перевернулась на бок, парализовав движение в районе Речного вокзала. Тогда в 7 утра пробки в городе приложение "2ГИС" оценивало в 9 баллов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПпробкиснег
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
22 фев 2020 в 13:13

Это как бездельником надо быть, чтоб на выходных и праздниках простаивать в пробках?
Опять носки да трусы по акции ломанулись покупать на другом берегу.

22 фев 2020 в 13:13

Не город, не столица Сибири, не третий город в России, а самый натуральный К О Л Х О З им. Локтя

Фото пользователя
22 фев 2020 в 13:12

Когда кашу вижу - всегда скорость повышаю, ведь только так её можно проехать.