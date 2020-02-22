В Новосибирске шумную снегоплавильную станцию стали запускать с 6 утра — жители обратились в полицию

Ранее власти обещали, что станция будет работать лишь днём, чтобы не создавать дискомфорта для жителей домов по соседству

— Обычно она работает с 7 утра до 10 вечера. А сегодня, в выходной день, её включили в 6 утра, несмотря на уверения мэрии, что она не будет мешать жителям соседних домов и работать будет только днём. В выходные дни шумные работы запрещено проводить до 9 утра! — возмутилась она.

В Новосибирске на работу снегоплавильной станции по улице Федосеева вновь пожаловались жители ближайших домов. Как рассказала корреспонденту НГС Елизавета, жительница дома по улице Кошурникова 22/6, станция начала свою работу 19 февраля.

Жители обратились в полицию, но оттуда, по словам Елизаветы, никто не приехал.

Спустя три дня после запуска снегоплавильной станции рядом с ТРК «Сибирский Молл» на её работу уже начали поступать жалобы

Корреспондент НГС обратилась в ГУ МВД по Новосибирской области, где подтвердили, что вызов по этому адресу действительно был и участковый выезжал на место.



— Звонок поступил в 06:48 от жительницы квартиры по улице Федосеева. Женщина пожаловалась на шум техники во дворе. Информация была передана участковому, который выезжал на место. Сейчас по этой заявке проводится проверка, — уточнили в ведомстве.

Там же пояснили, что делами, связанными с шумом, занимается администрация района. Сотрудники полиции же собирают материалы и направляют в администрацию, на основании которых к административной ответственности затем привлекаются нарушители.

НГС направил запрос в мэрию с просьбой разъяснить произошедший сегодня инцидент.

На этой неделе начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк заявил, что снегоплавильную станцию в районе ТРК «Сибирский молл» пришлось запустить из-за обильных снегопадов. После снятия режима ЧС муниципалитет перестанет пользоваться услугами станции.

