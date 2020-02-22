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В Новосибирске шумную снегоплавильную станцию стали запускать с 6 утра — жители обратились в полицию

Власти пообещали, что жителям работа станции не помешает, но сегодня шум от неё разбудил их в 6 утра

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Ранее власти обещали, что станция будет работать лишь днём, чтобы не создавать дискомфорта для жителей домов по соседству

Ранее власти обещали, что станция будет работать лишь днём, чтобы не создавать дискомфорта для жителей домов по соседству

В Новосибирске на работу снегоплавильной станции по улице Федосеева вновь пожаловались жители ближайших домов. Как рассказала корреспонденту НГС Елизавета, жительница дома по улице Кошурникова 22/6, станция начала свою работу 19 февраля.

— Обычно она работает с 7 утра до 10 вечера. А сегодня, в выходной день, её включили в 6 утра, несмотря на уверения мэрии, что она не будет мешать жителям соседних домов и работать будет только днём. В выходные дни шумные работы запрещено проводить до 9 утра! — возмутилась она.

Жители обратились в полицию, но оттуда, по словам Елизаветы, никто не приехал.

Спустя три дня после запуска снегоплавильной станции рядом с ТРК «Сибирский Молл» на её работу уже начали поступать жалобы

Корреспондент НГС обратилась в ГУ МВД по Новосибирской области, где подтвердили, что вызов по этому адресу действительно был и участковый выезжал на место.

— Звонок поступил в 06:48 от жительницы квартиры по улице Федосеева. Женщина пожаловалась на шум техники во дворе. Информация была передана участковому, который выезжал на место. Сейчас по этой заявке проводится проверка, — уточнили в ведомстве.

Там же пояснили, что делами, связанными с шумом, занимается администрация района. Сотрудники полиции же собирают материалы и направляют в администрацию, на основании которых к административной ответственности затем привлекаются нарушители.

НГС направил запрос в мэрию с просьбой разъяснить произошедший сегодня инцидент.

На этой неделе начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк заявил, что снегоплавильную станцию в районе ТРК «Сибирский молл» пришлось запустить из-за обильных снегопадов. После снятия режима ЧС муниципалитет перестанет пользоваться услугами станции.

— Для того чтобы не мешать жителям близлежащих домов, работы будут производиться исключительно в дневное время, — говорил он.

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снегоплавильная станция
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КОММЕНТАРИИ (64)

22 фев 2020 в 12:33

Кретины. Шумит не станция, шумят грузовики...

я не робот
22 фев 2020 в 12:26

неженки, а ничего, что снег необходимо уничтожать, чтобы не было паводка?

22 фев 2020 в 12:35

ну закройте окна, да и все. а как люди живут возле центральных улиц, где постоянно гоняют, постоянно снегоуборочная техника по ночам работает. я раньше жила на маркса и на пл. Ленина. если нервная система здоровая, то ко всему привыкаешь, потом долго не могла привыкнуть к тишине, когда в другое место переехали. Спать не могла в тишине. Лечите нервную систему и хватит мешать работать мэрии и мешать всему городу, которому необходима такая снегоплавильная станция.