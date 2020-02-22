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Происшествия

«Должны были пожениться»: стали известны подробности аварии в Убинском районе, где погибли четверо

Жертвами пятничного ДТП стали 27-летние мужчина и женщина, а также двое детей — семи и четырёх лет

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Погибшая Айдасай Ондар в день аварии забрала детей из детского сада и поехала в Кемерово знакомиться с родителями жениха

Погибшая Айдасай Ондар в день аварии забрала детей из детского сада и поехала в Кемерово знакомиться с родителями жениха

Знакомая погибшей во вчерашнем ДТП на трассе Р-254 «Иртыш» рассказала подробности случившегося — женщина, по её словам, ехала со своим женихом в Кемерово. Там должно было состояться знакомство с родителями жениха.

— Айдасай — не местная. Она родом из Тувы, работала педиатром, переехала в Кыштовский район где-то в мае 2019 года по программе земский доктор, — сообщила она корреспонденту НГС. — Её парень военный. Планировали пожениться, а в Кемерово поехали погостить несколько дней у его родителей.

Знакомая Айдасай видела женщину в день аварии — та приехала забрать детей с утренника (7-летнюю дочь и 4–летнего сына), после чего села в машину жениха и отправилась в соседний регион.

— Она была очень активная, жизнерадостная, отзывчивая. Всегда подскажет, что лучше для ребёнка. Дети у неё были воспитаны, не избалованы — девочке шесть лет, ближе к семи, мальчику скоро должно было исполниться четыре. Как доктор она мне нравилась, мы наблюдались у неё. Из педиатров она была лучшая, — поделилась женщина.

По её словам, жених Айдасай любил «погонять» — накануне его машину уже пришлось вытаскивать из сугроба.

— Они с Кыштовки выехали в пять и к девяти были уже в Убинке. Можно уже понять, что они гнали по трассе, — добавила она.

Напомним, вчерашнее ДТП произошло на 1205-м километре трассы «Иртыш». Водитель автомобиля «Опель-Астра» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. В результате этого он, а также двое несовершеннолетних пассажиров скончались на месте. С места происшествия была госпитализирована 27-летняя пассажирка легковушки — она скончалась в больнице.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибших.

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ДТПсмертьдети
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КОММЕНТАРИИ (50)

tikitak
22 фев 2020 в 11:48

"По её словам, жених Айдасай любил «погонять» — накануне его машину уже пришлось вытаскивать из сугроба." Дальше можно не читать.

22 фев 2020 в 11:48

Как можно гнать когда с тобой в машине дети? Торопился на тот свет?Очень печальная новость. Детишек жалко до слёз. Упокой господи души умерших.

Пеший Ход
22 фев 2020 в 11:54

О покойных принято говорить либо хорошо, либо нечего. Но, простите, любил погонять - это как вообще нормально? Любитель погонять - это потенциальный убийца и преступник, ежели что! Про тех то инстаграммится и ватсапится за рулём - вообще сказать нечего, тяжёлый случай... Похоже у некоторых машины уже пора забирать машины и объяснять им в более доходчивой форме в чём они не правы. А то машины у них превратились в оружие массового поражения.
То есть на почти безобидного диспетчера из прошлой новости, который не совершил ничего тяжкого - натравили спецподразделение??? А убийцы за рулём катаются как ни в чём не бывало??? Так вот должно быть наоборот!