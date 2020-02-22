«У тебя удивительная дыхалка!»: к 10-летней сибирячке повернулись все судьи шоу «Голос. Дети»

Варя удивила всех судей Фото: Первый канал

Поздно вечером в пятницу, 21 февраля, на Первом канале вышел второй выпуск слепых прослушиваний шоу «Голос. Дети». Среди участников оказались два жителя Новосибирска. Первой из сибиряков на сцену вышла 10-летняя Варвара Глухова. — В 4 года меня мама повела на художественную гимнастику. Сказали, что шансов нет. И мы поехали на вокал. Мама надеялась, что что-то там получится. Ну вот, получилось, — рассказала девочка в профайле. Варвара исполнила песню «Мама, я танцую» группы «#2Маши», чем очень впечатлила судей. Все кресла повернулись к ней.

— Как говорил мой продюсер Константин Меладзе — он, когда видел таких прекрасных девчонок и вообще таких артистов, говорил: «Зверюга!» Боже мой, что у тебя за удивительная дыхалка! Действительно звериная. Там какие-то особенные запасы воздуха. Невероятно! Держала ноты идеально. После того прыжка ты должна была в принципе попросить кислородную маску, но нет. Идеально! Фантастика! — поделилась эмоциями Полина Гагарина.

Именно её Варвара выбрала себе в наставники. Второй участник из Новосибирска, 12-летний Иван Азаренко вышел на сцену с аккордеоном и исполнил песню «О любви» группы «Чиж & Со». Однако никто из судей к нему не повернулся.

— Ты правда очень крутой. Я ошиблась. Я уверена была, что это поёт девчонка, — призналась Полина Гагарина.

Валерий Меладзе попытался объяснить, почему он не повернулся к Ивану. — А ты знаешь, что это именно такой случай, когда тебя надо обязательно видеть. Есть такие артисты, которых нужно видеть, на которых нужно смотреть и уже целостный образ воспринимать, — сказал он.