В Новосибирске разобрали ёлку перед оперным театром

Вечером в пятницу, 21 февраля, перед театром оперы и балета начали рабочие начали разбирать главную ёлку.
По наблюдениям корреспондента НГС, демонтаж начался в вечернее время, однако рабочие продолжили разбирать ёлку ночью.
Ранее глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова сообщала, что работы по разбору ледового городка должны были пройти ещё в прошлые выходные.
— Мы хотели демонтировать в эти выходные, но оперный театр попросил нас в связи с тем, что [будут] гастроли балета Монте-Карло, чтобы он ещё неделю постоял для красоты. Поэтому мы пошли навстречу НОВАТУ, — говорила она.
Ледовый городок перед оперным театром открыли 20 декабря. Позже новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимок катка с высоты. После этого новая достопримечательность стала секс-символом Новосибирска.