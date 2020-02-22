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Город

В Новосибирске разобрали ёлку перед оперным театром

Демонтаж перенесли на неделю из-за гастролей балета Монте-Карло

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Демонтаж перенесли на неделю

Демонтаж перенесли на неделю

Вечером в пятницу, 21 февраля, перед театром оперы и балета начали рабочие начали разбирать главную ёлку.

По наблюдениям корреспондента НГС, демонтаж начался в вечернее время, однако рабочие продолжили разбирать ёлку ночью.

Ночью работы продолжаются

Ночью работы продолжаются

Ранее глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова сообщала, что работы по разбору ледового городка должны были пройти ещё в прошлые выходные.

— Мы хотели демонтировать в эти выходные, но оперный театр попросил нас в связи с тем, что [будут] гастроли балета Монте-Карло, чтобы он ещё неделю постоял для красоты. Поэтому мы пошли навстречу НОВАТУ, — говорила она.

Ледовый городок установили два месяца назад

Ледовый городок установили два месяца назад

Ледовый городок перед оперным театром открыли 20 декабря. Позже новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимок катка с высоты. После этого новая достопримечательность стала секс-символом Новосибирска.

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новатледовый городок
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КОММЕНТАРИИ (16)

Царица НГС (совсем вредная)
22 фев 2020 в 01:37

Зря, я посещала каток.

Фото пользователя
22 фев 2020 в 01:40

И чё нам теперь - 23-е февраля БЕЗ ЁЛКИ ОТМЕЧАТЬ?!! А ещё же впереди восьмое марта! Тоже без ёлки прикажете?! Безобразие! И куда только общественники смотрят и эти...как их...активисты разнообразные, вот!.......))

Фото пользователя
22 фев 2020 в 01:40

Да пора уже....весна на дворе и каток давно растаял.....