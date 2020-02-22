В Новосибирске разобрали ёлку перед оперным театром

По наблюдениям корреспондента НГС, демонтаж начался в вечернее время, однако рабочие продолжили разбирать ёлку ночью.

Ранее глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова сообщала, что работы по разбору ледового городка должны были пройти ещё в прошлые выходные.

— Мы хотели демонтировать в эти выходные, но оперный театр попросил нас в связи с тем, что [будут] гастроли балета Монте-Карло, чтобы он ещё неделю постоял для красоты. Поэтому мы пошли навстречу НОВАТУ, — говорила она.