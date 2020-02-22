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Происшествия

Иномарка врезалась в фуру: в страшной аварии под Новосибирском погибли двое детей и двое взрослых

Легковой автомобиль выехал на встречку

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Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия

Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия

Вечером в пятницу, 21 февраля, в Убинском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» произошла авария, в которой погибли четыре человека.

— В 21:00 в Убинском районе водитель автомобиля «Опель-Астра» двигался со стороны Барабинского района в сторону Новосибирска. На 1205-м километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии водитель автомобиля «Опель-Астра» 1993 года рождения, а также двое несовершеннолетних пассажиров погибли на месте. Кроме того, ещё одна пассажирка этого же автомобиля скончалась в больнице, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

В минувшую среду на трассе столкнулись две фуры. Один из водителей погиб на месте.

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дтпсмертельное ДТП
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КОММЕНТАРИИ (13)

новосибирец
22 фев 2020 в 00:31

надеюсь, к этой трагической статье не будут оставлять комментарии надоевшие всем тролли вроде ржаки и вредной царицы

пенсионерка
22 фев 2020 в 00:45

Если бы ехали на ОТ, то все было бы нормально. Ведь ОТ безопасный вид транспорта.

вредная царица
22 фев 2020 в 00:44

Я конструктор автомобилей и автомеханик. Экстремальное вождение мое хобби так бывает.