Иномарка врезалась в фуру: в страшной аварии под Новосибирском погибли двое детей и двое взрослых

Вечером в пятницу, 21 февраля, в Убинском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» произошла авария, в которой погибли четыре человека.

— В 21:00 в Убинском районе водитель автомобиля «Опель-Астра» двигался со стороны Барабинского района в сторону Новосибирска. На 1205-м километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии водитель автомобиля «Опель-Астра» 1993 года рождения, а также двое несовершеннолетних пассажиров погибли на месте. Кроме того, ещё одна пассажирка этого же автомобиля скончалась в больнице, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.