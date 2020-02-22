Американец попросил показать неголливудскую Россию — новосибирцы отправили ему фото

Неделю назад, 14 февраля, сервис «Нетфликс» опубликовал у себя в твиттере тизер четвёртого сезона популярного сериала «Очень странные дела». В нём один из героев, шериф Хоппер, который погиб в конце прошлого сезона, попадает в Россию, где работает на железнодорожных путях вместе с заключёнными.
После публикации этого ролика пользователь твиттера под ником @lions_og написал обращение, в котором попросил показать ему, как выглядит настоящая Россия.
— Может ли кто-нибудь прислать мне (американцу) фотографии России, как вы её видите? Я хотел бы видеть это на экране телевизора, — написал он.
Жители разных городов нашей страны стали отправлять ему фотографии. Сибиряки не остались в стороне, и показали, как они видят Новосибирск.
Ранее новосибирцы представили, как выглядел бы Новосибирск в разных собциальных сетях. Получилось весело!