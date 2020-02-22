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Страна и мир

Американец попросил показать неголливудскую Россию — новосибирцы отправили ему фото

Россиян возмутило, как страна показана в новом тизере сериала «Очень странные дела»

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Жители города отправили американцу красивые фотографии настоящего Новосибирска

Жители города отправили американцу красивые фотографии настоящего Новосибирска

Неделю назад, 14 февраля, сервис «Нетфликс» опубликовал у себя в твиттере тизер четвёртого сезона популярного сериала «Очень странные дела». В нём один из героев, шериф Хоппер, который погиб в конце прошлого сезона, попадает в Россию, где работает на железнодорожных путях вместе с заключёнными.

После публикации этого ролика пользователь твиттера под ником @lions_og написал обращение, в котором попросил показать ему, как выглядит настоящая Россия.

— Может ли кто-нибудь прислать мне (американцу) фотографии России, как вы её видите? Я хотел бы видеть это на экране телевизора, — написал он.

Жители разных городов нашей страны стали отправлять ему фотографии. Сибиряки не остались в стороне, и показали, как они видят Новосибирск.

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Ранее новосибирцы представили, как выглядел бы Новосибирск в разных собциальных сетях. Получилось весело!

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КОММЕНТАРИИ (7)

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22 фев 2020 в 01:14

Ха зэка работают)))Это в Пиндостане зэки пашут-бизнес,ничего личного.

Фото пользователя
22 фев 2020 в 01:12

Они даже не знают, кто такой Америго Веспуччи, ну а чём разговор?

Фото пользователя
22 фев 2020 в 01:10

"В нём один из героев, шериф Хоппер, который погиб в конце прошлого сезона, попадает в Россию, где работает на железнодорожных путях вместе с заключёнными."
ну и понятно какая "не голливудская" Россия ему нужна.