Американец попросил показать неголливудскую Россию — новосибирцы отправили ему фото

Неделю назад, 14 февраля, сервис «Нетфликс» опубликовал у себя в твиттере тизер четвёртого сезона популярного сериала «Очень странные дела». В нём один из героев, шериф Хоппер, который погиб в конце прошлого сезона, попадает в Россию, где работает на железнодорожных путях вместе с заключёнными.

После публикации этого ролика пользователь твиттера под ником @lions_og написал обращение, в котором попросил показать ему, как выглядит настоящая Россия.

— Может ли кто-нибудь прислать мне (американцу) фотографии России, как вы её видите? Я хотел бы видеть это на экране телевизора, — написал он.