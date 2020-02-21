Сибирячка проехалась по улицам Новосибирска на коньках

— Зима в Сибири в этом году, как и в предыдущие года, началась очень неожиданно. Особенно, в конце февраля. Хочется сказать большое спасибо нашей мэрии за то, что они предоставляют нам очень увлекательный досуг, - говорит девушка в ролике.

Жительница Новосибирска Валерия Парий разместила в своём инстаграме шуточный ролик, где она показывает, как преодолевать препятствия на улицах города.

Далее она показывает покрытые льдом дороги, где можно проверить свою машину на проходимость и бесплатно пройти курсы экстремального вождения, прокатиться по тротуарам, чтобы не идти на каток, пройти полосу препятствий по дороге в магазин.

— Просто в один момент надоело уже ходить, поскальзываться, материться и падать. Решила хоть как-то попытаться донести до власти. Не знаю, получилось или нет. Я буквально полнедели назад проходила по Ленина, пыталась как-то на работу пройти. На тротуарах лежал лёд. И именно тогда мне пришла идея того, что на коньках будет проще передвигаться, чем на ногах, — пояснила Валерия корреспонденту НГС.

Девушка также сообщила, что отметила на видео мэра Новосибирска Анатолия Локтя в надежде, что он увидит ролик.

Ранее мы писали про жительницу Новосибирска, которая получила серьёзные травмы, упав с нечищеной лестницы.