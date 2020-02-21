Экскурсии в Турции станут дороже на треть

В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel. Подорожание связано с решением Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, которое вновь подняло плату за вход в музеи и исторические достопримечательности. Это происходит ежегодно: в 2018 году цены выросли на 50%, в 2019 — на 20%. С 1 марта 2020 года они будут увеличены еще на треть.

Так, входные билеты на руины Святой Софии и Эфеса, которые ранее стоили 72 TL, теперь будут продаваться за 100 TL, то есть 1051 рубль. Входной билет в Памуккале будет стоить 840 рублей, в церковь Святого Николая в Демре — 525 рублей, в комплекс ликийских гробниц — 473 рубля. Из-за этого популярная в Анталье экскурсия Демре — Мира — Кекова подорожает в среднем на 400 рублей с человека.