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Страна и мир

Экскурсии в Турции станут дороже на треть

Министерство культуры и туризма повысило цены на билеты в музеи и исторические достопримечательности

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Чтобы посмотреть на ликийские гробницы вживую, придется заплатить дороже&nbsp;

Чтобы посмотреть на ликийские гробницы вживую, придется заплатить дороже 

В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel. Подорожание связано с решением Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, которое вновь подняло плату за вход в музеи и исторические достопримечательности. Это происходит ежегодно: в 2018 году цены выросли на 50%, в 2019 — на 20%. С 1 марта 2020 года они будут увеличены еще на треть.

Так, входные билеты на руины Святой Софии и Эфеса, которые ранее стоили 72 TL, теперь будут продаваться за 100 TL, то есть 1051 рубль. Входной билет в Памуккале будет стоить 840 рублей, в церковь Святого Николая в Демре — 525 рублей, в комплекс ликийских гробниц — 473 рубля. Из-за этого популярная в Анталье экскурсия Демре — Мира — Кекова подорожает в среднем на 400 рублей с человека.

Ранее в Турции ввели налог для туристов, который тоже начнет действовать в начале курортного сезона. К привычной стоимости путевки прибавится дополнительный процент — за проживание.

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Турцияотпускценыотдых
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КОММЕНТАРИИ (21)

Гость
21 фев 2020 в 21:40

не надо нам турций... они сирию обижают

Гость
21 фев 2020 в 21:42

Да кому уже эта Турция нужна?
Уже наверное все там побывали.

Помидорами не отделаются!
21 фев 2020 в 21:49

Похоже великий геополитик Вован в этом году россиян без отдыха в Турции оставит, все к тому идёт.