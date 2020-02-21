Сели на лёд: сибиряк снял с высоты 9 фантастических кадров зимнего Байкала

Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров вместе с пилотом Андреем Мельниковым облетели озеро Байкал на самолёте, а затем приземлились на лёд.
— Я каждый год организовываю туры на Байкал. Это была идея Андрея Мельникова полететь на Байкал. А так как я часто летаю туда, и мы с ним хорошие друзья, он мне предложил тоже полететь и всё это задокументировать, красиво заснять, — рассказал корреспонденту НГС фотограф.
По словам Вадима Махорова, главной целью было сесть на лёд на самолёте. Однако это небезопасно.
— Опасность посадки на лёд заключается в том, что, во-первых, лёд может быть тонким, могут быть проталины. И нужно проверять его толщину. Потом, могут быть трещины, которые могут образоваться внезапно совершенно. Пять минут назад не было — и тут появилась, вода разлилась. Понятно, что трещины не расходятся, но они появляются, может ступенька на льду появиться, и это, наверное, будет не очень хорошо для шасси. Ну и торос — это уже выдавившийся лёд, осколки. Это всё нужно было исключить, чтобы сесть на лёд, — пояснил он.
Перед посадкой самолёт несколько раз пролетал на очень низкой высоте, чтобы пилот мог проверить безопасность посадки.
Прошлой осенью новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты знаменитые «сибирские Мальдивы». Для съемок он купил короткий полёт на вертолёте.