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Сели на лёд: сибиряк снял с высоты 9 фантастических кадров зимнего Байкала

Вадим Махоров вместе с другом пролетели над озером на самолёте, а затем сели на лёд

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Новосибирцы облетели озеро на самолёте

Новосибирцы облетели озеро на самолёте

Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров вместе с пилотом Андреем Мельниковым облетели озеро Байкал на самолёте, а затем приземлились на лёд.

— Я каждый год организовываю туры на Байкал. Это была идея Андрея Мельникова полететь на Байкал. А так как я часто летаю туда, и мы с ним хорошие друзья, он мне предложил тоже полететь и всё это задокументировать, красиво заснять, — рассказал корреспонденту НГС фотограф.

Главной целью было не просто полетать над Байкалом, но и сесть на лёд

Главной целью было не просто полетать над Байкалом, но и сесть на лёд

Посадка на лёд — дело опасное

Посадка на лёд — дело опасное

По словам Вадима Махорова, главной целью было сесть на лёд на самолёте. Однако это небезопасно.

— Опасность посадки на лёд заключается в том, что, во-первых, лёд может быть тонким, могут быть проталины. И нужно проверять его толщину. Потом, могут быть трещины, которые могут образоваться внезапно совершенно. Пять минут назад не было — и тут появилась, вода разлилась. Понятно, что трещины не расходятся, но они появляются, может ступенька на льду появиться, и это, наверное, будет не очень хорошо для шасси. Ну и торос — это уже выдавившийся лёд, осколки. Это всё нужно было исключить, чтобы сесть на лёд, — пояснил он.

За день до полёта Вадим вместе с другом нашли место для посадки и садились по координатам

За день до полёта Вадим вместе с другом нашли место для посадки и садились по координатам

Перед посадкой самолёт несколько раз пролетал на очень низкой высоте, чтобы пилот мог проверить безопасность посадки. 

Лёд мог оказаться слишком тонким или неровным

Лёд мог оказаться слишком тонким или неровным

Была всего одна попытка, чтобы сесть

Была всего одна попытка, чтобы сесть

Всё-таки зимний Байкал выглядит невероятно!

Всё-таки зимний Байкал выглядит невероятно!

Вадим Махров каждый год водит экскурсии на озеро

Вадим Махров каждый год водит экскурсии на озеро

Приземлились!

Приземлились!

Прошлой осенью новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты знаменитые «сибирские Мальдивы». Для съемок он купил короткий полёт на вертолёте.

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фотографВадим МахоровБайкал
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КОММЕНТАРИИ (20)

хроника
21 фев 2020 в 21:41

Одна компания тоже летала над озером, правда, на вертолете. Так и покоится вертолет с участниками команды на дне Телецкого озера.
Хотя одну женщину из числа участников полета с нарушениями озеро отдало, тело ее было обнаружен юо в районе затопления вертолёта.
А этим самолетчикам пока везет, Байкал их терпит

Фото пользователя
21 фев 2020 в 21:36

Я вообще никогда не видела столько снега (благо.... жила в теплых местах).

Нет у Анатолия столько техники и рабочих рук . Просто НЕТ и взять неоткуда.
И зима закончится, и ЧС закончится. И снег уберут ( читай... сам растает).

Мне нравятся сугробы и снежная каша. Вчера лихо выбиралась из снежной заварухи на своей КИА. Мой красавчик проехал везде. Не то что ваши корыта, застревающие на ровном месте.

У меня с утра во дворе трактора всё почистили, а вас в УК сидят разгильдяи. Сами виноваты. Не нойте.

Фото пользователя
21 фев 2020 в 21:34

Классные фото и батюшка Байкал.