Сели на лёд: сибиряк снял с высоты 9 фантастических кадров зимнего Байкала

Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров вместе с пилотом Андреем Мельниковым облетели озеро Байкал на самолёте, а затем приземлились на лёд.

— Я каждый год организовываю туры на Байкал. Это была идея Андрея Мельникова полететь на Байкал. А так как я часто летаю туда, и мы с ним хорошие друзья, он мне предложил тоже полететь и всё это задокументировать, красиво заснять, — рассказал корреспонденту НГС фотограф.