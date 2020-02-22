Финские артисты устроили кастинг для новосибирцев — они выбрали пару, которая выйдет с ними на сцену

Финские артисты, приехавшие в Новосибирск на театральный фестиваль «Один. Два. Три» выбрали двух пенсионеров, которые сегодня примут участие в их танцевальном спектакле The days.
Кастинг и мастер-класс для пожилых новосибирцев прошёл сегодня в театральном клубе «ПУЛя».
— Пришло 14 человек в возрасте старше 60 лет. Из них шестеро мужчин было. И это очень много, потому что обычно приходят женщины: они больше ходят в театр, во-вторых, активнее откликаются на такого рода занятия, в-третьих, готовы включаться, если их позвали куда-то за компанию. Все прекрасно отработали — мы были удивлены этим. Сначала мы сделали физическую разминку, потом упражнения на коммуникацию в парах, а потом — то, что мы будем делать завтра на спектакле. Завтра ещё продолжим: так позанимаемся всей группой, а потом уже будет репетиция с парой, которая будет участвовать в спектакле наравне с перформерами. Весь перформанс длится примерно 45 минут, а паре выделяют примерно последние 10 минут. Сам спектакль без слов, — объяснила корреспонденту НГС куратор международной программы фестиваля Ника Пархомовская.
The days — самый проникновенный и необычный по форме спектакль фестиваля «Один. Два. Три» британского хореографа Тео Клинкарда и двух финских танцовщиков: Марии Нурмелы и Вилле Ойнонена. В Россию постановку привезли впервые.
В перформансе языком танца рассказывается о нежности и любви, молодости и старости, но, прежде всего, об отношениях между мужчиной и женщиной. Пожилая пара в представлении является неким зеркалом или альтер-эго молодых танцовщиков.
Организаторы фестиваля пока не называют имён пары, которая выйдет на сцену в финском спектакле, но уточнили, что это обыкновенные жители города, не являющиеся какими-то профессиональными танцорами или артистами.
— Интересный момент, на который финские танцовщики обратили внимание: выбранная пара в чём-то даже похожа на них — движениями, поведением... И любопытно, что люди в этой паре знакомы ранее не были. То есть новосибирцы узнают друг друга благодаря финским гостям, — заметила Ника Пархомовская.
The days покажут 22 февраля в 19:00 на сцене театрального клуба «ПУЛя».
20 февраля НГС представил программу необычного театрального фестиваля «Один. Два. Три», который в Новосибирске проведёт «Первый театр» с 21 по 29 февраля.