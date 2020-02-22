Финские артисты устроили кастинг для новосибирцев — они выбрали пару, которая выйдет с ними на сцену

Финские артисты, приехавшие в Новосибирск на театральный фестиваль «Один. Два. Три» выбрали двух пенсионеров, которые сегодня примут участие в их танцевальном спектакле The days.



Кастинг и мастер-класс для пожилых новосибирцев прошёл сегодня в театральном клубе «ПУЛя».



— Пришло 14 человек в возрасте старше 60 лет. Из них шестеро мужчин было. И это очень много, потому что обычно приходят женщины: они больше ходят в театр, во-вторых, активнее откликаются на такого рода занятия, в-третьих, готовы включаться, если их позвали куда-то за компанию. Все прекрасно отработали — мы были удивлены этим. Сначала мы сделали физическую разминку, потом упражнения на коммуникацию в парах, а потом — то, что мы будем делать завтра на спектакле. Завтра ещё продолжим: так позанимаемся всей группой, а потом уже будет репетиция с парой, которая будет участвовать в спектакле наравне с перформерами. Весь перформанс длится примерно 45 минут, а паре выделяют примерно последние 10 минут. Сам спектакль без слов, — объяснила корреспонденту НГС куратор международной программы фестиваля Ника Пархомовская.

