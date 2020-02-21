21 февраля пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 63.74
eur 68.77
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 63.74
eur 68.77

Все новости

Все новости
Криминал

Девушкам обещали бесплатное жильё и моментальные деньги: под Новосибирском осудят владельцев борделя

Притон находился в квартире

707
9 Обсудить

Поделиться

Дело направлено в суд

Дело направлено в суд

Следователи отдела МВД по городу Бердску завершили расследование уголовного дела об организации борделя и вовлечение в занятия проституцией.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, установлено, что 38-летняя женщина и 35-летний мужчина нашли несколько девушек, сняли квартиру и изготовили визитные карточки, которые распространялись по территории города.

— Услуги оказывали при выезде в сауны и квартиры. Для клиентов интимные услуги стоили от 3500 до 4000 рублей, девушкам платили за час работы до тысячи рублей. Девушек для работы в притоне набирали путем убеждения и уговоров, обещая ежедневные выплаты, быстрое получение высоких доходов и бесплатное жилье, — сообщили в полиции.

Деятельность борделя удалось остановить 11 декабря прошлого года. Сейчас уголовное дело передано в суд. Обвинения предъявлены по части 1 статьи 241 (организация занятия проституцией) и части 2 статьи 240 УК РФ ( вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее НГС узнал, что новосибирцы думают о женщинах, которые занимаются проституцией.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

проституциябордельсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Фото пользователя
21 фев 2020 в 20:14

Ну и кому они мешали? Занимались честным трудом, помогали людям. О девушках подумали, когда без работы их оставили?

гуляние
21 фев 2020 в 20:13

Почему девушки нынче не хотят быть хорошими жёнами, а идут в проститутки, или просто отдаются альфачам, а потом ищут лохов, кто их замуж возьмёт?

Фото пользователя
21 фев 2020 в 20:09

Ох уж эти РСП...