Девушкам обещали бесплатное жильё и моментальные деньги: под Новосибирском осудят владельцев борделя

Следователи отдела МВД по городу Бердску завершили расследование уголовного дела об организации борделя и вовлечение в занятия проституцией.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, установлено, что 38-летняя женщина и 35-летний мужчина нашли несколько девушек, сняли квартиру и изготовили визитные карточки, которые распространялись по территории города.

— Услуги оказывали при выезде в сауны и квартиры. Для клиентов интимные услуги стоили от 3500 до 4000 рублей, девушкам платили за час работы до тысячи рублей. Девушек для работы в притоне набирали путем убеждения и уговоров, обещая ежедневные выплаты, быстрое получение высоких доходов и бесплатное жилье, — сообщили в полиции.

