Страховой прецедент: россиянина арестовали за езду без ОСАГО

Показательный случай произошёл в городе Ухте: 19-летнего местного жителя арестовали на семь суток за неоднократную езду без полиса ОСАГО. Количество «безосажных» водителей растёт год от года, а система видеофиксации проверяет полисы пока только в столице, поэтому, судя по всему, власти тестируют альтернативные способы борьбы.
Как сообщили в городском суде, в декабре 2019 года молодого человека оштрафовали на 800 рублей за отсутствие страховки и выписали ему требование: устранить нарушение, то есть купить полис, либо прекратить эксплуатацию автомобиля. Но он не послушался и продолжил ездить без ОСАГО. В феврале водителя снова остановили сотрудники ГИБДД, и отделаться штрафом уже не получилось. В этот раз его наказали арестом.
Как так получилось, если за отсутствие полиса ОСАГО положен только штраф? Дело в том, что у полицейских есть козырь — статья 19.3 КоАП, по которой можно привлечь за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Её применяют довольно часто, например, для борьбы с тонированными автомобилями.
Водителя наказали справедливо?
Технология такая: водителя останавливают в первый раз, видят какое-либо нарушение и в письменной форме требуют устранить его до определенной даты. Причем это может быть не только езда без полиса, а, например, управление машиной с неоформленным тюнингом. Если не выполнить требования полицейского, то за это положен ещё один штраф в 500–1000 рублей или арест на срок до 15 суток. Обычно такую меру применяют в случаях, если человек и раньше имел проблемы с законом. Поэтому при наличии других нарушений (даже за небольшое превышение скорости) нужно быть особенно внимательным. Арестовать, кстати, могут и за просроченный штраф.