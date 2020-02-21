Страховой прецедент: россиянина арестовали за езду без ОСАГО

Показательный случай произошёл в городе Ухте: 19-летнего местного жителя арестовали на семь суток за неоднократную езду без полиса ОСАГО. Количество «безосажных» водителей растёт год от года, а система видеофиксации проверяет полисы пока только в столице, поэтому, судя по всему, власти тестируют альтернативные способы борьбы.



Как сообщили в городском суде, в декабре 2019 года молодого человека оштрафовали на 800 рублей за отсутствие страховки и выписали ему требование: устранить нарушение, то есть купить полис, либо прекратить эксплуатацию автомобиля. Но он не послушался и продолжил ездить без ОСАГО. В феврале водителя снова остановили сотрудники ГИБДД, и отделаться штрафом уже не получилось. В этот раз его наказали арестом.