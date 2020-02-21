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Страховой прецедент: россиянина арестовали за езду без ОСАГО

Водителю «прописали» семь суток административного ареста

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За отсутствие ОСАГО можно оказаться в спецприемнике

За отсутствие ОСАГО можно оказаться в спецприемнике

Показательный случай произошёл в городе Ухте: 19-летнего местного жителя арестовали на семь суток за неоднократную езду без полиса ОСАГО. Количество «безосажных» водителей растёт год от года, а система видеофиксации проверяет полисы пока только в столице, поэтому, судя по всему, власти тестируют альтернативные способы борьбы. 

Как сообщили в городском суде, в декабре 2019 года молодого человека оштрафовали на 800 рублей за отсутствие страховки и выписали ему требование: устранить нарушение, то есть купить полис, либо прекратить эксплуатацию автомобиля. Но он не послушался и продолжил ездить без ОСАГО. В феврале водителя снова остановили сотрудники ГИБДД, и отделаться штрафом уже не получилось. В этот раз его наказали арестом.

Как так получилось, если за отсутствие полиса ОСАГО положен только штраф? Дело в том, что у полицейских есть козырь — статья 19.3 КоАП, по которой можно привлечь за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Её применяют довольно часто, например, для борьбы с тонированными автомобилями.

Водителя наказали справедливо?

    Технология такая: водителя останавливают в первый раз, видят какое-либо нарушение и в письменной форме требуют устранить его до определенной даты. Причем это может быть не только езда без полиса, а, например, управление машиной с неоформленным тюнингом. Если не выполнить требования полицейского, то за это положен ещё один штраф в 500–1000 рублей или арест на срок до 15 суток. Обычно такую меру применяют в случаях, если человек и раньше имел проблемы с законом. Поэтому при наличии других нарушений (даже за небольшое превышение скорости) нужно быть особенно внимательным. Арестовать, кстати, могут и за просроченный штраф.

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    законОСАГОПДД
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    КОММЕНТАРИИ (85)

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    21 фев 2020 в 18:49

    Да правильно: быстрее бы всех кто без полисов ездит, пересажали так же. Нет денег на осаго - езди на автобусе

    21 фев 2020 в 19:02

    Кому ОСАГО дорого - продайте машину и ходите пешком. Меньше пробок будет.

    21 фев 2020 в 18:39

    штрафы за отсутствие ОСАГО поднять до стоимости полиса.