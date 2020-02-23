На чём ты ездишь: показываем трактор Ferrari бывшего губернатора

Вот так выглядит трактор Ferrari Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Сегодня в очередном выпуске «На чем ты ездишь» рассказываем о Ferrari бывшего губернатора Тюменской области. Правда, речь идет не о красном гоночном автомобиле, который многие представили, прочитав название легендарной итальянской компании, а о небольшом садовом тракторе. Как эта спецмашина оказалась в гараже у тюменского фермера и где она сейчас — рассказываем и показываем.

Видео: Семён Громов / 72.RU

Компания Ferrari стала заниматься производством спецтехники еще в 1947 году, тогда фирма имела другое название — Belotti Handling SpA — и выпускала мобильные краны и погрузочно-разгрузочное оборудование для портов. А затем инженер, восхитившись трудом местных фермеров, решил провести революцию в развитии сельского хозяйства и построил мощные тракторы. Например, «герой» нашей рубрики — это Ferrari 40–3W DT 1994 года выпуска.

Экземпляр не новый, но довольно мощный и простой в применении. Он отличается от спецтехники, привычной русскому человеку, тем, что не очень крупный и, кажется, может проехать всюду. Но по задумке этот итальянский красавец предназначен для садов и виноградников. К суровой Сибири его пришлось адаптировать.

Этот нож-отвал установили на тракторы для уборки снега Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Больше 20 лет назад трактор подарили фермеру из Тюменской области — дорогой, особенно по тем временам, презент мужчине лично вручил тогдашний губернатор Леонид Рокецкий. Говорят, Ferrari, сначала принадлежал ему. Правда, за какие такие заслуги чиновник решил подарить свою машину фермеру, история утаивает. Александр Анисимов, заместитель гендиректора ООО ПКФ «АтлантАвто», рассказал, что в его коллекции трактор оказался случайно. Директор компании разговорился с фермером и узнал, что у него стоит сломанный правительственный Ferrari. Тогда мужчине сделали предложение: отдать трактор и получить взамен старенький, но рабочий ЗИЛ. Он согласился, а компания забрала трактор в свой музей техники.

Александр Анисимов, заместитель гендиректора компании, где создается собственная коллекция машин с историей Фото: Ирина Шарова / 72.RU

— Эта вещь, конечно, очень оригинальная. Появился он у нас лет восемь назад. Такие тракторы почти не поставлялись ни в Советский Союз, ни в Россию. Он удивительным образом попал к одному из фермеров. Его ему подарил губернатор. В итоге трактор поработал какое-то время, потом сломался и стоял просто так, — рассказал Александр Анисимов. — У Ferrari сгорел стартер, и владелец не смог найти запчасти к нему. Чтобы он не стоял у него просто так, мы предложили обменяться. Люди, увидев этот Ferrari, часто удивляются. Не каждый верит, что это фирменный трактор. Приобрести точно такой же экземпляр, как оказалось, очень сложно. Такой нашли лишь в Венгрии за сумму, превышающую два миллиона рублей.

Наш оператор не удержался и напросился порулить Ferrari. Говорит, что транспорт очень удобный, а руль поворачивается без больших усилий Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Производили эти тракторы с 1994 по 2000 годы Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Тракторы могут широко использоваться в сельском хозяйстве, в теплицах, питомниках, микроземледелии и птицеводстве Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Весит этот итальянец всего одну тонну Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Компактные размеры и небольшой радиус поворота позволяют тракторам этой модели легко перемещаться между рядами растений Фото: Ирина Шарова / 72.RU

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