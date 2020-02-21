Берут по 100 рублей: на парковку бывшей барахолки сделали платный въезд

Въезд на парковку ТК «Восток» стал платным: охрана просит 100 рублей наличкой Фото: Стас Соколов

В Новосибирске за въезд на парковку ТК «Восток», где прежде располагалась барахолка, стали брать плату. Об этом корреспонденту НГС сообщил новосибирец Михаил Докукин, который сегодня рано утром приехал в ТК «Восток» на Дегтярёва, 19. С Михаила взяли 100 рублей и взамен выдали талон без реквизитов, без указания суммы, с QR-кодом, который не читался. — Это было примерно в полпятого утра. Мне туда нужно было заехать буквально на несколько минут забрать посылку. Но пришлось всё равно заплатить 100 рублей. Я ещё время потратил, пока банкомат нашёл. Так как в оплату брали только наличку. В ответ выдали какую-то бумажку с QR-кодом, который не читался, и надписью error, что в переводе на русский обозначает «ошибка». А раньше сюда въезд вообще бесплатный был. Да и на сайте у них написано, что на территории «Востока» находятся 800 бесплатных парковочных мест, — рассказал НГС Михаил Докукин.

Об этом Михаил рассказал также у себя в Facebook, выложил видео на YouTube и написал на Flamp. Михаил дозвонился до администрации «Востока» по телефону горячей линии торгового комплекса и спросил, как давно въезд на территорию торгового комплекса стал платным и можно ли считать этот талон без опознавательных знаков чеком за оплату. Администратор предложил Михаилу приехать к ним лично в офис и разобраться. Позднее под сообщением Михаила на «Флампе» появился ответ, что платный въезд на территорию парковки ТК «Восток» введён 11 февраля 2020 года. По поводу странного «чека», который на самом деле является парковочным талоном, но не заменяет фискальный чек, как пояснили от имени ТК «Восток», проводится служебная проверка. Чуть позже с сайта ТК «Восток» в информации о 800 бесплатных парковочных местах исчезло слово «бесплатные».

Слева — чек, который дали в обмен на 100 рублей, справа — ответ ТК «Восток» на «Флампе» Фото: Михаил Докукин

Прежде на сайте было написано, что места бесплатные Фото: Vostok54.ru (Михаил Докукин)

Сейчас информацию о том, что места бесплатные, убрали Фото: Vostok54.ru

Корреспондент НГС несколько раз пытался дозвониться до администрации ТК «Восток» по единственному телефону горячей линии, чтобы получить официальный комментарий, но администратор был недоступен. Какие-либо иные контактные телефоны, как и название владельца торгового комплекса, найти нигде не удалось. НГС отправил запрос в мэрию с просьбой уточнить, какая компания является истинным владельцем ТК «Восток», который построили на месте бывшей барахолки.