Зоопарк показал, чем на самом деле кормят маленьких обезьянок и пингвинов — 9 милых фотографий

Мелкие приматы в основном едят свежие фрукты и овощи Фото: Густаво Зырянов

В эту пятницу, 21 февраля, в Новосибирском зоопарке показали, как готовят корма для некоторых животных. Журналисты НГС побывали на кухне зоопарка — публикуем кадры оттуда.



Еду для маленьких обезьян, грызунов, броненосцев и пингвинов готовят в кормоотделе мелких приматов. В основном они едят свежие фрукты, овощи, зелень и хлебцы. Исключение составляют пингвины — им дают салаку.

Так выглядит кормоотдел для мелких приматов Фото: Густаво Зырянов

Кроме того, животные получают концентрированные добавки к еде:

— Каждый месяц животным дают разные витамины. Это высчитывают ветврачи по весу на голову, всё четко. Мелкие приматы в качестве подкормки получают гумми — это смола. В природе мелких приматов она составляет 40% рациона. Они выгрызают её из коры деревьев. Плюс живой корм — сверчки. Ещё бывают личинки. Личинки на фрукты, а сверчков выпускаем на бревна или в кору, — рассказали сотрудники кормоотдела.

Таким пюре кормят шаровидного броненосца. Оно состоит из яблок, груши и бананов Фото: Густаво Зырянов

Витамины животным назначают в зависимости от сезона. Кроме того, мелким приматам дают петрушку. В ней находятся микроэлементы, необходимые для жизни животных.

— Они её не очень любят, 1–2 головы кушают. Если повезло, и прилипло к яблоку или банану, то едят, если нет, то им не надо, — объяснили в зоопарке.

По утрам обезьяны не против полакомиться кашей или творогом Фото: Густаво Зырянов

По утрам обезьянкам дают кашу и творог, а 2 раза в неделю им устраивают овощные дни, животные едят только вареные овощи.

Для новичка новосибирского зоопарка — шаровидного броненосца — готовят пюре из яблок, груши и банана. Как объяснили в зоопарке, у него очень маленький рот, поэтому есть другую пищу он не может.

Капибары — самые крупные грызуны в мире. Их кормят свежими овощями и хлебцами Фото: Густаво Зырянов

На кухне есть раковина и весы для пингвинов — там сотрудники размораживают и взвешивают рыбу для пингвинов. Важно, чтобы рыба была целой, потому что пингвины заглатывают её целиком. К тому же, в рыбу животным добавляют витамины. Их вставляют прямо в жаберную крышку рыбы.

Пингвины едят только рыбу. В нашем зоопарке им дают салаку Фото: Густаво Зырянов

Пасту гумми для обезьянок намазывают на бревна. Таким образом сотрудники зоопарка воссоздают естественные условия — в дикой природе животные выгрызают смолу из стволов деревьев Фото: Густаво Зырянов

Помимо прочего, приматам очень важно есть петрушку. Но они её не любят Фото: Густаво Зырянов

Этот пингвин наверняка уже поужинал рыбой Фото: Густаво Зырянов