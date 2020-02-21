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Милота Фоторепортаж

Зоопарк показал, чем на самом деле кормят маленьких обезьянок и пингвинов — 9 милых фотографий

Еду готовят на специальной кухне. А в холодильнике можно найти сверчков

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Мелкие приматы в основном едят свежие фрукты и овощи

Мелкие приматы в основном едят свежие фрукты и овощи

В эту пятницу, 21 февраля, в Новосибирском зоопарке показали, как готовят корма для некоторых животных. Журналисты НГС побывали на кухне зоопарка — публикуем кадры оттуда.

Еду для маленьких обезьян, грызунов, броненосцев и пингвинов готовят в кормоотделе мелких приматов. В основном они едят свежие фрукты, овощи, зелень и хлебцы. Исключение составляют пингвины — им дают салаку. 

Так выглядит кормоотдел для мелких приматов

Так выглядит кормоотдел для мелких приматов

Кроме того, животные получают концентрированные добавки к еде:

— Каждый месяц животным дают разные витамины. Это высчитывают ветврачи по весу на голову, всё четко. Мелкие приматы в качестве подкормки получают гумми — это смола. В природе мелких приматов она составляет 40% рациона. Они выгрызают её из коры деревьев. Плюс живой корм — сверчки. Ещё бывают личинки. Личинки на фрукты, а сверчков выпускаем на бревна или в кору, — рассказали сотрудники кормоотдела.

Таким пюре кормят шаровидного броненосца. Оно состоит из яблок, груши и бананов

Таким пюре кормят шаровидного броненосца. Оно состоит из яблок, груши и бананов

Витамины животным назначают в зависимости от сезона. Кроме того, мелким приматам дают петрушку. В ней находятся микроэлементы, необходимые для жизни животных. 

— Они её не очень любят, 1–2 головы кушают. Если повезло, и прилипло к яблоку или банану, то едят, если нет, то им не надо, — объяснили в зоопарке. 

По утрам обезьяны не против полакомиться кашей или творогом

По утрам обезьяны не против полакомиться кашей или творогом

По утрам обезьянкам дают кашу и творог, а 2 раза в неделю им устраивают овощные дни, животные едят только вареные овощи.

Для новичка новосибирского зоопарка — шаровидного броненосца — готовят пюре из яблок, груши и банана. Как объяснили в зоопарке, у него очень маленький рот, поэтому есть другую пищу он не может. 

Капибары&nbsp;— самые крупные грызуны в мире. Их кормят свежими овощями и хлебцами

Капибары — самые крупные грызуны в мире. Их кормят свежими овощями и хлебцами

На кухне есть раковина и весы для пингвинов — там сотрудники размораживают и взвешивают рыбу для пингвинов. Важно, чтобы рыба была целой, потому что пингвины заглатывают её целиком. К тому же, в рыбу животным добавляют витамины. Их вставляют прямо в жаберную крышку рыбы.

Пингвины едят только рыбу. В нашем зоопарке им дают салаку

Пингвины едят только рыбу. В нашем зоопарке им дают салаку

Пасту гумми для обезьянок намазывают на бревна. Таким образом сотрудники зоопарка воссоздают естественные условия&nbsp;— в дикой природе животные выгрызают смолу из стволов деревьев&nbsp;

Пасту гумми для обезьянок намазывают на бревна. Таким образом сотрудники зоопарка воссоздают естественные условия — в дикой природе животные выгрызают смолу из стволов деревьев 

Помимо прочего, приматам очень важно есть петрушку. Но они её не любят

Помимо прочего, приматам очень важно есть петрушку. Но они её не любят

Этот пингвин наверняка уже поужинал рыбой

Этот пингвин наверняка уже поужинал рыбой

В День святого Валентина мы побывали на показательном кормлении лемуров и засняли это на видео — около пятнадцати лемуров меньше чем за двадцать минут съели праздничный обед, состоящий в основном из клубники, салата и яблок. Это было очень мило — смотрите сами.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
21 фев 2020 в 19:50

Лучше бы показали,чем на самом деле кормят пенсионеров,лицемеры😠

Фото пользователя
21 фев 2020 в 19:48

Статьи не читаю. Достаточно заголовка и картинок. Отвечаю только вопрошающим. На написание ответов уходят секунды, а никак не минута.
Напоминаю -написание комментов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЛОЖНОЙ ФОРМОЙ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Это настолько просто . Если ты рожаешь по комменту в день -ЭТО ПЛОХО,

Валера
21 фев 2020 в 20:03

Уважаемые сотрудники зоопарка, разрешите мне приходить к вам на обед? Готов сидеть пол часа в клетке, хрюкать, пукать, изображать зверушку.