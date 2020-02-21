Зоопарк показал, чем на самом деле кормят маленьких обезьянок и пингвинов — 9 милых фотографий

В эту пятницу, 21 февраля, в Новосибирском зоопарке показали, как готовят корма для некоторых животных. Журналисты НГС побывали на кухне зоопарка — публикуем кадры оттуда.
Еду для маленьких обезьян, грызунов, броненосцев и пингвинов готовят в кормоотделе мелких приматов. В основном они едят свежие фрукты, овощи, зелень и хлебцы. Исключение составляют пингвины — им дают салаку.
Кроме того, животные получают концентрированные добавки к еде:
— Каждый месяц животным дают разные витамины. Это высчитывают ветврачи по весу на голову, всё четко. Мелкие приматы в качестве подкормки получают гумми — это смола. В природе мелких приматов она составляет 40% рациона. Они выгрызают её из коры деревьев. Плюс живой корм — сверчки. Ещё бывают личинки. Личинки на фрукты, а сверчков выпускаем на бревна или в кору, — рассказали сотрудники кормоотдела.
Витамины животным назначают в зависимости от сезона. Кроме того, мелким приматам дают петрушку. В ней находятся микроэлементы, необходимые для жизни животных.
— Они её не очень любят, 1–2 головы кушают. Если повезло, и прилипло к яблоку или банану, то едят, если нет, то им не надо, — объяснили в зоопарке.
По утрам обезьянкам дают кашу и творог, а 2 раза в неделю им устраивают овощные дни, животные едят только вареные овощи.
Для новичка новосибирского зоопарка — шаровидного броненосца — готовят пюре из яблок, груши и банана. Как объяснили в зоопарке, у него очень маленький рот, поэтому есть другую пищу он не может.
На кухне есть раковина и весы для пингвинов — там сотрудники размораживают и взвешивают рыбу для пингвинов. Важно, чтобы рыба была целой, потому что пингвины заглатывают её целиком. К тому же, в рыбу животным добавляют витамины. Их вставляют прямо в жаберную крышку рыбы.
В День святого Валентина мы побывали на показательном кормлении лемуров и засняли это на видео — около пятнадцати лемуров меньше чем за двадцать минут съели праздничный обед, состоящий в основном из клубники, салата и яблок. Это было очень мило — смотрите сами.