Власти купили разогреватель для зимнего ямочного ремонта в Новосибирске: его отправят на Бердское шоссе

Мэрия Новосибирска купила второй инфракрасный площадочный разогреватель УЯР. С его помощью в городе будут делать ямочный ремонт.
Дорожники уже начали ремонтировать асфальт в Советском районе с помощью новой машины. Дефекты покрытия устранят на Бердском шоссе от границы с Бердском до улицы Русской, а затем на улицах Шлюзовой и Русской. Работы будут проводить ночью.
На этой неделе с помощью первой установки дорожные рабочие выполняли ямочный ремонт Октябрьского моста.
— После оттепели потоки воды вновь привели мост в неудовлетворительное состояние. Мы будем продолжать работы до полного устранения образовавшихся дефектов, — рассказал начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк.
До этого такие дорожные работы проводили в городе в середине декабря.
Ранее мы рассказывали, что с Октябрьского моста сняли наледь, которая появилась там после оттепели и привела к тому, что автомобилисты были вынуждены стоять в пробках. Также НГС показывал на карте, какие дороги отремонтируют в Новосибирске в 2020 году.