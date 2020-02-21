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Дороги и транспорт

Власти купили разогреватель для зимнего ямочного ремонта в Новосибирске: его отправят на Бердское шоссе

Работы с его помощью будут проводить в ночное время

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С помощью специальной установки, каких в городе теперь две, можно делать ямочный ремонт дорог

С помощью специальной установки, каких в городе теперь две, можно делать ямочный ремонт дорог

Мэрия Новосибирска купила второй инфракрасный площадочный разогреватель УЯР. С его помощью в городе будут делать ямочный ремонт.

Дорожники уже начали ремонтировать асфальт в Советском районе с помощью новой машины. Дефекты покрытия устранят на Бердском шоссе от границы с Бердском до улицы Русской, а затем на улицах Шлюзовой и Русской. Работы будут проводить ночью.

На этой неделе с помощью первой установки дорожные рабочие выполняли ямочный ремонт Октябрьского моста.

— После оттепели потоки воды вновь привели мост в неудовлетворительное состояние. Мы будем продолжать работы до полного устранения образовавшихся дефектов, — рассказал начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк.

До этого такие дорожные работы проводили в городе в середине декабря.

Ранее мы рассказывали, что с Октябрьского моста сняли наледь, которая появилась там после оттепели и привела к тому, что автомобилисты были вынуждены стоять в пробках. Также НГС показывал на карте, какие дороги отремонтируют в Новосибирске в 2020 году.

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Советский районремонт дорогхолодный асфальт
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КОММЕНТАРИИ (44)

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21 фев 2020 в 16:49

В этом году дороги как никогда потеряли свое предназначенье... Видать дорожники воровать стали еще болье при укладке асфальта...

Нюша
21 фев 2020 в 16:49

Эту железяку уже пробовали именно в том месте где сделано фото.
Около горба Городецкого, продержалась эта заплатка около 2 суток, в конце третьих суток разрушилась полностью. Могу точно это подтвердить, так как проезжали по этому месту в эти дни очень часто.
Очередной распил бюджета и полная не пригодность этой технологии. Внешне тележка от строительной вышки - туры, с газовыми горелками и 27 литровыми баллонами. Цена всего этого вместе с баллонами и газом около 30т.р., оптом и того дешевле.

21 фев 2020 в 16:47

Я то думал, что это какой-то механизмище! А на фото паяльная лампа на тележке из IKEA кустарного производства.