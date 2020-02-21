Власти купили разогреватель для зимнего ямочного ремонта в Новосибирске: его отправят на Бердское шоссе

С помощью специальной установки, каких в городе теперь две, можно делать ямочный ремонт дорог

Мэрия Новосибирска купила второй инфракрасный площадочный разогреватель УЯР. С его помощью в городе будут делать ямочный ремонт.

Дорожники уже начали ремонтировать асфальт в Советском районе с помощью новой машины. Дефекты покрытия устранят на Бердском шоссе от границы с Бердском до улицы Русской, а затем на улицах Шлюзовой и Русской. Работы будут проводить ночью.



На этой неделе с помощью первой установки дорожные рабочие выполняли ямочный ремонт Октябрьского моста.



— После оттепели потоки воды вновь привели мост в неудовлетворительное состояние. Мы будем продолжать работы до полного устранения образовавшихся дефектов, — рассказал начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк.

