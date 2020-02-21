Миллионам автомобилей поднимут транспортный налог: их предложили «штрафовать» за экологический класс

В России могут серьезно повысить транспортный налог для автомобилей с экологическим классом «Евро-3» и ниже. В ближайшее время предложение направят в Минтранс.



С соответствующей инициативой выступил замглавы Минпромторга Александр Морозов. Изначально он не делал никаких уточнений, но потом пресс-служба ведомства объяснила, что ужесточение коснется только коммерческого транспорта. Как ожидается, повышение налогов произойдет в 2021 году.



В Минпромторге считают, что предлагаемая мера заставит бизнесменов покупать новые более экологичные автомобили, что позитивно скажется на окружающей среде. Сейчас в России насчитывается свыше 3 миллионов единиц коммерческой техники с низким экологическим классом, и она наносит «непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан».

