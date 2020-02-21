Миллионам автомобилей поднимут транспортный налог: их предложили «штрафовать» за экологический класс

В России могут серьезно повысить транспортный налог для автомобилей с экологическим классом «Евро-3» и ниже. В ближайшее время предложение направят в Минтранс.
С соответствующей инициативой выступил замглавы Минпромторга Александр Морозов. Изначально он не делал никаких уточнений, но потом пресс-служба ведомства объяснила, что ужесточение коснется только коммерческого транспорта. Как ожидается, повышение налогов произойдет в 2021 году.
В Минпромторге считают, что предлагаемая мера заставит бизнесменов покупать новые более экологичные автомобили, что позитивно скажется на окружающей среде. Сейчас в России насчитывается свыше 3 миллионов единиц коммерческой техники с низким экологическим классом, и она наносит «непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан».
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев дополнительно предложил полностью запретить в корпоративных парках автомобили класса «Евро-0» и «Евро-1».
— Давайте мы их в историю сдадим, — цитирует чиновника агентство «Прайм». — [Этим автомобилям] по 35–37 лет, мы [их] покупаем, покупаем запчасти.
Нужно ли повышать налоги на неэкологичные автомобили?
При этом нельзя исключать, что со временем размер пошлины увеличат и для частных автомобилей. Но даже если этого не произойдет, водителей заставят пересаживаться на новые машины другими способами. Так, владельцам старых транспортных средств начнут ограничивать проезд по некоторым зонам городов, для чего были разработаны новые дорожные знаки.
На конец 2018 года в стране насчитывалось 4,8 миллиона легковых автомобилей класса «Евро-3». Еще 2,6 миллиона машин относятся к классу «Евро-2», 652 тысячи — к классу «Евро-1» и 2,1 миллиона — к классу «Евро-0».
Также зарегистрировано 14,3 миллиона транспортных средств без установленного экологического класса, поскольку заносить его в ПТС начали лишь в 2011 году. Но в ГИБДД уже прорабатывают методику, каким образом он им будет присваиваться. В результате ни один водитель не сможет отделаться от штрафа за проезд под знаки, запрещающие передвижение автомобилей с высоким уровнем выброса вредных веществ.