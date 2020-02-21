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Культура

«Ездит немец, орёт песни непотребные»: новосибирец просит мэра отменить концерт лидера группы Rammstein

Общественник называет программу Тилля Линдеманна глумлением над памятью ВОВ

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Тилль Линдеманн должен выступить в Новосибирске 17 марта в Экспоцентре

Тилль Линдеманн должен выступить в Новосибирске 17 марта в Экспоцентре

Житель Новосибирска Роман Котик написал обращение на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя с требованием отменить концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

— Видите, у нас тут годовщина Победы намечается, а по нашей территории, российской земле ездит немец, орёт песни непотребные, девчонок на афтепати приглашает. Понятно, чем там с ними заниматься, — объяснил корреспонденту НГС Роман Котик. 

Общественника задел клип на песню Till the End, который Линдеманн выпустил 14 февраля — в нём приняли участие девушки из России. Котик считает, что новосибирских девушек приглашают на концерт для «этой же цели». 

При этом мужчина подчёркивает, что к православным активистам он никакого отношения не имеет и их деятельность в плане отмены концертов не поддерживает. 

Премьера клипа, который возмутил общественника, состоялась на сайте с контентом для взрослых: на протяжении семи минут на экране мелькают обнаженные женские тела, а также разнообразные сцены секса.

После выхода Till the End, в котором герой устраивает оргию со множеством девушек, личности актрис за несколько дней установили интернет-пользователи. Среди них оказались и россиянки. После свалившегося на них внимания некоторые девушки удалили свои аккаунты, а также дали комментарии в СМИ, заявив, что им «страшно». В телеграм-каналах сообщили, что приверженцы радикального движения «Мужское государство» якобы призвали к расправе над россиянками на своих закрытых ресурсах.

Новосибирец требует от мэрии отменить концерт

Новосибирец требует от мэрии отменить концерт

В концертном агентстве Concert54 от комментариев для НГС отказались.

В 2014 году в Новосибирске разгорелся подобный скандал — тогда концерт американского певца Мэрилина Мэнсона отменили из-за возмущений православных активистов.

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концертRammstein
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КОММЕНТАРИИ (134)

Сашок
21 фев 2020 в 16:33

Прошу мэра запретить этого новосибирца.

Кто
21 фев 2020 в 16:33

Нужно отменить общественника

Кек
21 фев 2020 в 16:35

А общественника не беспокоит, что в победившей стране граждане живут хуже чем в проигравшей?