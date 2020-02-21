«Ездит немец, орёт песни непотребные»: новосибирец просит мэра отменить концерт лидера группы Rammstein

Житель Новосибирска Роман Котик написал обращение на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя с требованием отменить концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
— Видите, у нас тут годовщина Победы намечается, а по нашей территории, российской земле ездит немец, орёт песни непотребные, девчонок на афтепати приглашает. Понятно, чем там с ними заниматься, — объяснил корреспонденту НГС Роман Котик.
Общественника задел клип на песню Till the End, который Линдеманн выпустил
При этом мужчина подчёркивает, что к православным активистам он никакого отношения не имеет и их деятельность в плане отмены концертов не поддерживает.
Премьера клипа, который возмутил общественника, состоялась на сайте с контентом для взрослых: на протяжении семи минут на экране мелькают обнаженные женские тела, а также разнообразные сцены секса.
После выхода Till the End, в котором герой устраивает оргию со множеством девушек, личности актрис за несколько дней установили интернет-пользователи. Среди них оказались и россиянки. После свалившегося на них внимания некоторые девушки удалили свои аккаунты, а также дали комментарии в СМИ, заявив, что им «страшно». В телеграм-каналах сообщили, что приверженцы радикального движения «Мужское государство» якобы призвали к расправе над россиянками на своих закрытых ресурсах.
В концертном агентстве Concert54 от комментариев для НГС отказались.
В 2014 году в Новосибирске разгорелся подобный скандал — тогда концерт американского певца Мэрилина Мэнсона отменили из-за возмущений православных активистов.