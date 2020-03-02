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Здоровье

Вам показалось: в минздраве заявили, что найденной в снегу карточки с поддельными записями не было

Есть еще несколько нестыковок. Рассказываем о них подробно

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В поликлинике заявили, что карту никто не терял, но документ, найденный в снегу, по-прежнему находится у пациентки

В поликлинике заявили, что карту никто не терял, но документ, найденный в снегу, по-прежнему находится у пациентки

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области ответили на жалобу пациентки, чью медицинскую карточку с поддельными обследованиями случайные прохожие нашли во дворе в снегу. В ведомстве утверждают, что этого инцидента в принципе не было.

Факт утери не подтверждён

Ответ, подписанный руководством минздрава, поступил лично Анастасии — сибирячке, чья карточка оказалась на улице.

«По информации, предоставленной главным врачом Городской клинической поликлиники № 16, в медицинской организации проведена служебная проверка, по результатам которой указанный вами факт утери медицинской карты не подтверждён», — говорится в официальном ответе за подписью заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Еленой Аксёновой (документ имеется в распоряжении редакции — Прим.ред.).

Министерство также попросило местный фонд ОМС провести экспертизу документа, хотя он по-прежнему остаётся на руках у пациентки.

— Наверное, нам всем показалось. Написали, что факт не подтверждён. Они её в поликлинике, наверное, заново распечатали и сказали, что на месте, — недоумевает Анастасия. — Не знаю, что территориальный фонд проверяет. Моя карта, которую нашли в снегу, до сих пор у меня. Никто не звонил — ни из министерства, ни из прокуратуры. Они в министерстве даже эту карту не видели. Они же должны были хотя бы посмотреть её, чтобы выносить какой-то вердикт, есть ли она или нет. А они просто написали ответ по ответу, который прислала поликлиника № 16. Замяли дело. Что у меня тогда за документ на руках? Как карточка оказалась на улице в снегу? Я её подделала? Все бланки, синие печати учреждения, подписи врачей? Министерству здравоохранения, кажется, вообще всё равно, что в поликлинике происходит.

«Ей были выданы дубликаты»

На официальный запрос корреспондента НГС с просьбой разъяснить ситуацию в Министерстве здравоохранения НСО заявили, что всё-таки провели проверку инцидента.

«По результатам проверки выяснено, что в 2019 году по личной просьбе пациентки ей были выданы дубликаты отдельных результатов исследований, амбулаторная карта пациентки находилась в медицинском учреждении до 13.02.2020 года. 13.02.2020 года амбулаторная карта была изъята отделом полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по Новосибирску», — говорится в ответе корреспонденту НГС.

Анастасия утверждает, что в 2019 году не проходила никаких обследований, а во время процедур была на работе.

— Как я могу попросить дубликаты того, чего не было? — возмущается жительница Новосибирска.

В эти выходные она написала заявление в полицию с просьбой найти ответственных лиц и наказать их за утерю медицинской карточки (талон-уведомление имеется в распоряжении редакции).

В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее.

Новосибирцы сейчас возмущены другой ситуацией, связанной с той же поликлиникой № 16. К одному из корпусов, который находится на территории НГТУ, на Блюхера, маломобильным пациентам стало сложно попасть в больницу из-за закрытия проезда. Главный врач рассказала о том, как идут переговоры с НГТУ, который поставил шлагбаум, перегородивший проезд в их медучреждение.

Вы сталкивались с подделкой записей в своих медицинских карточках? Находили записи о приемах у врачей и обследованиях, которые вы не проходили? Поделитесь своей историей с автором публикации по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (97)

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2 мар 2020 в 13:38

Зачем вообще карточку брать на руки? Пусть лежит себе в поликлинике, целее будет. Там некому и некогда ерундой заниматься

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2 мар 2020 в 13:37

Карточки в поликлиниках часто теряют, у меня только лично два таких случая было. Знакомая в регистратуре работает, говорит сами пациенты домой часто уносят, а потом забывают, теряют и приходится все по новой.

Алиса
2 мар 2020 в 13:39

Давно пора перейти на электронные карты. И у пациента доступ, и у врача, чтоб не было вопросов