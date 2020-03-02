Вам показалось: в минздраве заявили, что найденной в снегу карточки с поддельными записями не было

В поликлинике заявили, что карту никто не терял, но документ, найденный в снегу, по-прежнему находится у пациентки Фото: читательница НГС

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области ответили на жалобу пациентки, чью медицинскую карточку с поддельными обследованиями случайные прохожие нашли во дворе в снегу. В ведомстве утверждают, что этого инцидента в принципе не было. Факт утери не подтверждён Ответ, подписанный руководством минздрава, поступил лично Анастасии — сибирячке, чья карточка оказалась на улице. «По информации, предоставленной главным врачом Городской клинической поликлиники № 16, в медицинской организации проведена служебная проверка, по результатам которой указанный вами факт утери медицинской карты не подтверждён», — говорится в официальном ответе за подписью заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Еленой Аксёновой (документ имеется в распоряжении редакции — Прим.ред.).

Министерство также попросило местный фонд ОМС провести экспертизу документа, хотя он по-прежнему остаётся на руках у пациентки. — Наверное, нам всем показалось. Написали, что факт не подтверждён. Они её в поликлинике, наверное, заново распечатали и сказали, что на месте, — недоумевает Анастасия. — Не знаю, что территориальный фонд проверяет. Моя карта, которую нашли в снегу, до сих пор у меня. Никто не звонил — ни из министерства, ни из прокуратуры. Они в министерстве даже эту карту не видели. Они же должны были хотя бы посмотреть её, чтобы выносить какой-то вердикт, есть ли она или нет. А они просто написали ответ по ответу, который прислала поликлиника № 16. Замяли дело. Что у меня тогда за документ на руках? Как карточка оказалась на улице в снегу? Я её подделала? Все бланки, синие печати учреждения, подписи врачей? Министерству здравоохранения, кажется, вообще всё равно, что в поликлинике происходит. «Ей были выданы дубликаты» На официальный запрос корреспондента НГС с просьбой разъяснить ситуацию в Министерстве здравоохранения НСО заявили, что всё-таки провели проверку инцидента.

«По результатам проверки выяснено, что в 2019 году по личной просьбе пациентки ей были выданы дубликаты отдельных результатов исследований, амбулаторная карта пациентки находилась в медицинском учреждении до 13.02.2020 года. 13.02.2020 года амбулаторная карта была изъята отделом полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по Новосибирску», — говорится в ответе корреспонденту НГС. Анастасия утверждает, что в 2019 году не проходила никаких обследований, а во время процедур была на работе. — Как я могу попросить дубликаты того, чего не было? — возмущается жительница Новосибирска. В эти выходные она написала заявление в полицию с просьбой найти ответственных лиц и наказать их за утерю медицинской карточки (талон-уведомление имеется в распоряжении редакции). В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. Новосибирцы сейчас возмущены другой ситуацией, связанной с той же поликлиникой № 16. К одному из корпусов, который находится на территории НГТУ, на Блюхера, маломобильным пациентам стало сложно попасть в больницу из-за закрытия проезда. Главный врач рассказала о том, как идут переговоры с НГТУ, который поставил шлагбаум, перегородивший проезд в их медучреждение.

