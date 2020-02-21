«Спокойно сидела в коридоре»: врачи рассказали, как в опеке Кировского района умерла приёмная мама

Врачи рассказали подробности трагедии в здании администрации Кировского района Новосибирска, которая произошла в конце прошлого месяца — приемная мама, по словам посетителей, пришла сдавать отчёт, но ей стало плохо с сердцем.
Предположительно женщина скончалась от сердечного приступа.
— Вызов поступил в 09:18 с поводом: «женщина без сознания», вызывавший себя не назвал, — рассказали корреспонденту НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Когда медики прибыли на место, женщина уже была мертва.
— Прибывшие на место медицинские работники обнаружили пациентку, лежащую в коридоре в состоянии клинической смерти. Проведенные реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Свидетели произошедшего пояснили сотрудникам скорой медицинской помощи, что женщина спокойно сидела в коридоре на стуле, внезапно наклонилась вперед, потеряла сознание и упала на пол, — говорится в ответе ведомства.
Точную причину смерти в министерстве пока назвать не могут — сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.
Очевидцы изначально говорили, что между приёмной мамой и сотрудниками опеки произошел конфликт, но через несколько дней они отказались от своих слов, что видели скандал и его последствия.
В мэрии Новосибирска подтвердили факт смерти женщины, но конфликт опровергли.
Если вам известны подробности этой истории, вы знаете её участников, семью погибшей, обстоятельства трагедии, то напишите нам в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157-00-00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте — можно анонимно.