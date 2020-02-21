«Спокойно сидела в коридоре»: врачи рассказали, как в опеке Кировского района умерла приёмная мама

Врачи рассказали подробности трагедии в здании администрации Кировского района Новосибирска, которая произошла в конце прошлого месяца — приемная мама, по словам посетителей, пришла сдавать отчёт, но ей стало плохо с сердцем.

Предположительно женщина скончалась от сердечного приступа.



— Вызов поступил в 09:18 с поводом: «женщина без сознания», вызывавший себя не назвал, — рассказали корреспонденту НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Когда медики прибыли на место, женщина уже была мертва.