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«Спокойно сидела в коридоре»: врачи рассказали, как в опеке Кировского района умерла приёмная мама

Точную причину смерти в министерстве пока назвать не могут

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Трагедия произошла 23 января

Трагедия произошла 23 января

Врачи рассказали подробности трагедии в здании администрации Кировского района Новосибирска, которая произошла в конце прошлого месяца — приемная мама, по словам посетителей, пришла сдавать отчёт, но ей стало плохо с сердцем. 

Предположительно женщина скончалась от сердечного приступа. 

— Вызов поступил в 09:18 с поводом: «женщина без сознания», вызывавший себя не назвал, — рассказали корреспонденту НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Когда медики прибыли на место, женщина уже была мертва.

— Прибывшие на место медицинские работники обнаружили пациентку, лежащую в коридоре в состоянии клинической смерти. Проведенные реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Свидетели произошедшего пояснили сотрудникам скорой медицинской помощи, что женщина спокойно сидела в коридоре на стуле, внезапно наклонилась вперед, потеряла сознание и упала на пол, — говорится в ответе ведомства.

Точную причину смерти в министерстве пока назвать не могут — сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

Очевидцы изначально говорили, что между приёмной мамой и сотрудниками опеки произошел конфликт, но через несколько дней они отказались от своих слов, что видели скандал и его последствия.

В мэрии Новосибирска подтвердили факт смерти женщины, но конфликт опровергли.

Если вам известны подробности этой истории, вы знаете её участников, семью погибшей, обстоятельства трагедии, то напишите нам в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157-00-00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте — можно анонимно.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Анна
21 фев 2020 в 16:09

На приеме у чиновников у кого угодно сердце остановится, пока дождешься

либеральное сми
21 фев 2020 в 16:26

каждый день, каждый день кто умер в новости
и кто - то сидит мусолит это обсуждает -

Оксана
21 фев 2020 в 16:14

Что-то очень часто фигурирует Кировская опека в скандалах и конфликтных ситуациях.