В Новосибирск возвращается зима: синоптики дали прогноз на длинные выходные

Длинные выходные будут пасмурными и снежными Фото: Ольга Бурлакова

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на длинные выходные — в область идёт похолодание. Температурный фон, который во второй декаде месяца больше походил на март, достигнет пика холода на этих выходных. Но, как рассказали синоптики, температура в конце месяца даже при кратковременном понижении в целом будет выше климатической нормы на 5–7 градусов.

— Сейчас мы предполагаем, что погода постепенно будет приближаться к более зимнему типу. Тёплый атлантический циклон ослабеет, будет поступление воздушных масс из более северных широт. Будет тенденция на понижение температуры, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.



22 и 23 февраля ночные температуры в Новосибирске понизятся до -8… -9 градусов. Днём температура воздуха составит -3… -4 градуса с кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега.

24 февраля ночная температура в городе опустится до -13 градусов. Днём ожидается похолодание до -7 градусов. Согласно данным сайта новосибирского Гидрометцентра, в эти дни ожидается переменная облачность с прояснениями, временами небольшой снег.

— Пока сильного арктического вторжения мы не видим. Наоборот, Атлантика действует достаточно солидно. Поэтому в дальнейшем к концу февраля предполагаем, что вновь вернутся оттепели, — отметил Ренад Ягудин.

Также НГС решил посмотреть на прогноз погоды, который появился на крупных метеорологических сайтах.

По прогнозам центра «Фобос», этой ночью ожидается небольшой снег и сильный туман. 22 и 23 февраля в Новосибирске сохранится пасмурная погода.

Фото: Мeteovesti.ru

По данным сайта финской метеорологической компании Foreca, средняя дневная температура на выходных составит 5 градусов мороза.



Фото: Foreca.ru

Сервис «Яндекс.Погода» обещает, что пасмурная погода со снегом продержится до конца февраля.



Фото: Yandex.ru

На сайте американского кабельного телеканала The weather channel можно узнать прогноз погоды в любой точке мира. По их прогнозам, температура воздуха будет колебаться от -3 до -11 градусов мороза. Вероятность осадков в эти дни составит 10–20 %.



Фото: Weather.com

Cамый оптимистичный прогноз дает сайт Gismeteo. Согласно порталу, по-весеннему теплая температура воздуха сохранится и на выходных. 22 и 23 февраля дневная температура составит -2… -3 градуса. Ночью опустится не ниже -8 градусов мороза.

Фото: Gismeteo.ru