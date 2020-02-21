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Зима

В Новосибирск возвращается зима: синоптики дали прогноз на длинные выходные

Также синоптики рассказали, когда вернутся оттепели

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Длинные выходные будут пасмурными и снежными

Длинные выходные будут пасмурными и снежными

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на длинные выходные — в область идёт похолодание. 

Температурный фон, который во второй декаде месяца больше походил на март, достигнет пика холода на этих выходных. Но, как рассказали синоптики, температура в конце месяца даже при кратковременном понижении в целом будет выше климатической нормы на 5–7 градусов.

— Сейчас мы предполагаем, что погода постепенно будет приближаться к более зимнему типу. Тёплый атлантический циклон ослабеет, будет поступление воздушных масс из более северных широт. Будет тенденция на понижение температуры, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

22 и 23 февраля ночные температуры в Новосибирске понизятся до -8… -9 градусов. Днём температура воздуха составит -3… -4 градуса с кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега.

24 февраля ночная температура в городе опустится до -13 градусов. Днём ожидается похолодание до -7 градусов. Согласно данным сайта новосибирского Гидрометцентра, в эти дни ожидается переменная облачность с прояснениями, временами небольшой снег.

— Пока сильного арктического вторжения мы не видим. Наоборот, Атлантика действует достаточно солидно. Поэтому в дальнейшем к концу февраля предполагаем, что вновь вернутся оттепели, — отметил Ренад Ягудин.

Также НГС решил посмотреть на прогноз погоды, который появился на крупных метеорологических сайтах.

По прогнозам центра «Фобос», этой ночью ожидается небольшой снег и сильный туман. 22 и 23 февраля в Новосибирске сохранится пасмурная погода.

По данным сайта финской метеорологической компании Foreca, средняя дневная температура на выходных составит 5 градусов мороза.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает, что пасмурная погода со снегом продержится до конца февраля.

На сайте американского кабельного телеканала The weather channel можно узнать прогноз погоды в любой точке мира. По их прогнозам, температура воздуха будет колебаться от -3 до -11 градусов мороза. Вероятность осадков в эти дни составит 10–20 %.

Cамый оптимистичный прогноз дает сайт Gismeteo. Согласно порталу, по-весеннему теплая температура воздуха сохранится и на выходных. 22 и 23 февраля дневная температура составит -2… -3 градуса. Ночью опустится не ниже -8 градусов мороза.

На этой неделе синоптики рассказывали об угрозе половодья, которое произойдёт весной.

Актуальную температуру воздуха с собственной метеостанции НГС на крыше Ленина, 12 всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Фото пользователя
21 фев 2020 в 17:56

Снег кончится когда ни будь?!!

Фото пользователя
21 фев 2020 в 18:00

У меня дом новый, ремонта не требует. И, кстати, во дворе до сих пор красивое новогоднее убранство.

пенсионер
21 фев 2020 в 18:00

Спасибо мэру. Вон в Бразилии всегда тепло.У нас о людях не заботяться.