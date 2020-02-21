Взятки на три миллиона: следователи подтвердили задержание диспетчера станции «Новосибирск-Главный»

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ подтвердили задержание маневрового диспетчера железнодорожной станции «Новосибирск-Главный».
В ведомстве уточнили, что на диспетчера и ещё ряда работников этой же станции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взяток в особо крупном размере.
— По предварительным данным, подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другими маневренными диспетчерами указанной станции, договорился с представителями коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность по продаже продуктов питания на железнодорожных платформах станции, о получении от них взяток, за организацию подачи пассажирских поездов дальнего следования именно на те платформы, на которых расположены их торговые точки, для увеличения коммерческой прибыли, — пояснили в СК на транспорте.
В ведомстве уточнили, что подозреваемые получали взятки в период с 2014 по 2020 годы — за это время им удалось получить порядка 3 млн рублей.
В настоящее время все подозреваемые задержаны — вчера в Сети появилось видео, на котором люди в масках вытаскивают из машины человека. Автор видео утверждал, что на нём — задержание маневрового диспетчера железнодорожной станции «Новосибирск-Главный».
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В середине января за взятку вынесли приговор Вячеславу Воеводскому, занимавшему должность начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный», — ему назначили штраф в размере 4 миллиона рублей.