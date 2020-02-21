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Криминал

Взятки на три миллиона: следователи подтвердили задержание диспетчера станции «Новосибирск-Главный»

Накануне видео с задержанием опубликовал телеграм-канал «Силовики»

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Диспетчера задержали 19 февраля

Диспетчера задержали 19 февраля

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ подтвердили задержание маневрового диспетчера железнодорожной станции «Новосибирск-Главный»

В ведомстве уточнили, что на диспетчера и ещё ряда работников этой же станции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взяток в особо крупном размере. 

— По предварительным данным, подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другими маневренными диспетчерами указанной станции, договорился с представителями коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность по продаже продуктов питания на железнодорожных платформах станции, о получении от них взяток, за организацию подачи пассажирских поездов дальнего следования именно на те платформы, на которых расположены их торговые точки, для увеличения коммерческой прибыли, — пояснили в СК на транспорте. 

В ведомстве уточнили, что подозреваемые получали взятки в период с 2014 по 2020 годы — за это время им удалось получить порядка 3 млн рублей. 

В настоящее время все подозреваемые задержаны — вчера в Сети появилось видео, на котором люди в масках вытаскивают из машины человека. Автор видео утверждал, что на нём — задержание маневрового диспетчера железнодорожной станции «Новосибирск-Главный».

Если вы знаете подробности произошедшего — сообщайте нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

В середине января за взятку вынесли приговор Вячеславу Воеводскому, занимавшему должность начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный», — ему назначили штраф в размере 4 миллиона рублей.

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КОММЕНТАРИИ (55)

иван
21 фев 2020 в 13:51

Непонятно зачем такой захват. Диспетчер вооруженный был? Оказывал сопротивление?
Разбили стекло в машине, повалили на землю, били.
Показуха.
Насколько знаю, на ЖД все руководители чем то мутят.

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21 фев 2020 в 13:37

Вдумайтесь в масштабы: диспетчера, 3 мульта,2014-2020 годы. Считай на сигареты и на прокладки нашкиляли денехг- и вот результат, силовики провели спецоперацию

Гость
21 фев 2020 в 13:33

Новосибирск может спать спокойно.Всех врагов народа арестовали и посадят.
Это же из-за них ,,редисок,, дороги у нас не чистили, ЧС объявляли.