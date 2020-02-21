У Lada Granta появился 1,8-литровый мотор. Как это повлияло на расход топлива

За более мощный мотор просят от 35 до 37 тысяч рублей Фото: Lada

У самого доступного в России автомобиля — Lada Granta — появилась новая модификация с двигателем объемом 1,8 литра. Разработала мотор тольяттинская компания «Супер-Авто», основанная в 1990-х годах топ-менеджерами АВТОВАЗа и в своё время выпускавшая 1,8-литровые Lada Priora. Несмотря на это, машина будет продаваться через официальную дилерскую сеть АВТОВАЗа на правах ещё одной версии. Речь не идёт о вазовском моторе 1,8 (122 л. с.), который ставится, например, на Lada Vesta и X-Ray. В основе нового агрегата лежит 1,6-литровый 16-клапанник ВАЗ-21127, который ставят на обычные «Гранты». В ходе доработок ему увеличили ход поршней, что и добавило к объёму дополнительные 0,2 литра. В результате агрегат стал развивать 117 л. с. и 164 Нм крутящего момента против 106 л. с. и 148 Нм. Это позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 10,5 до 10 секунд.

С первого взгляда 1,8-литровая версия ничем себя не выдаёт. Различия есть лишь в шатунно-поршневой группе Фото: «Супер-Авто»

В «Супер-Авто» нам рассказали, что специалистам компании пришлось поставить в мотор другие поршни, причём «втыковые». Это означает, что в случае обрыва ремня ГРМ будут гнуться клапаны, хотя на заводских «Грантах» от этой проблемы избавились в 2018 году после рестайлинга. С другой стороны, если вовремя заменять ремень, то и вероятность его обрыва сильно снизится.

Но есть и позитивные стороны. Утверждается, что с новым двигателем машина стала динамичнее.

— Благодаря возросшей мощности улучшилась динамика автомобиля, поэтому ездить на нём стало комфортнее, — говорят представители компании. — При этом расход топлива удалось сохранить на прежнем уровне. Он составляет около 6,5 литра на 100 километров пути в смешанном цикле.

Нужен ли «Гранте» мотор 1,8?

Новый двигатель можно устанавливать на «Гранту» с любым типом кузова и в любой комплектации. Главное, чтобы там стояла механическая коробка передач. Доплата составляет 35–37 тысяч рублей в зависимости от версии. Например, 1,8-литровый седан в комплектации Luxe Prestige можно приобрести за 644 500 рублей.



Пока автомобили делают на заказ, и забрать их можно только из Тольятти, но в будущем машины должны появиться и у дилеров Lada. При желании есть возможность доработать уже купленную «Гранту», но её пробег не должен превышать 10 тысяч километров. В «Супер-Авто» уверяют, что доработка двигателя никак не повлияет на его дальнейший ресурс. Сроки прохождения ТО и условия гарантийного обслуживания также не изменятся.

Более мощный мотор можно поставить на любую версию «Гранты» с МКПП Фото: Lada