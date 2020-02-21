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У Lada Granta появился 1,8-литровый мотор. Как это повлияло на расход топлива

Один из самых популярных в стране автомобилей стал более динамичным

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За более мощный мотор просят от 35 до 37 тысяч рублей

За более мощный мотор просят от 35 до 37 тысяч рублей

У самого доступного в России автомобиля — Lada Granta — появилась новая модификация с двигателем объемом 1,8 литра. Разработала мотор тольяттинская компания «Супер-Авто», основанная в 1990-х годах топ-менеджерами АВТОВАЗа и в своё время выпускавшая 1,8-литровые Lada Priora. Несмотря на это, машина будет продаваться через официальную дилерскую сеть АВТОВАЗа на правах ещё одной версии. 

Речь не идёт о вазовском моторе 1,8 (122 л. с.), который ставится, например, на Lada Vesta и X-Ray. В основе нового агрегата лежит 1,6-литровый 16-клапанник ВАЗ-21127, который ставят на обычные «Гранты». В ходе доработок ему увеличили ход поршней, что и добавило к объёму дополнительные 0,2 литра. В результате агрегат стал развивать 117 л. с. и 164 Нм крутящего момента против 106 л. с. и 148 Нм. Это позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 10,5 до 10 секунд.

С первого взгляда 1,8-литровая версия&nbsp;ничем себя не выдаёт. Различия есть лишь в&nbsp;шатунно-поршневой группе

С первого взгляда 1,8-литровая версия ничем себя не выдаёт. Различия есть лишь в шатунно-поршневой группе

В «Супер-Авто» нам рассказали, что специалистам компании пришлось поставить в мотор другие поршни, причём «втыковые». Это означает, что в случае обрыва ремня ГРМ будут гнуться клапаны, хотя на заводских «Грантах» от этой проблемы избавились в 2018 году после рестайлинга. С другой стороны, если вовремя заменять ремень, то и вероятность его обрыва сильно снизится.

Но есть и позитивные стороны. Утверждается, что с новым двигателем машина стала динамичнее.

— Благодаря возросшей мощности улучшилась динамика автомобиля, поэтому ездить на нём стало комфортнее, — говорят представители компании. — При этом расход топлива удалось сохранить на прежнем уровне. Он составляет около 6,5 литра на 100 километров пути в смешанном цикле.

Нужен ли «Гранте» мотор 1,8?

    Новый двигатель можно устанавливать на «Гранту» с любым типом кузова и в любой комплектации. Главное, чтобы там стояла механическая коробка передач. Доплата составляет 35–37 тысяч рублей в зависимости от версии. Например, 1,8-литровый седан в комплектации Luxe Prestige можно приобрести за 644 500 рублей.

    Пока автомобили делают на заказ, и забрать их можно только из Тольятти, но в будущем машины должны появиться и у дилеров Lada. При желании есть возможность доработать уже купленную «Гранту», но её пробег не должен превышать 10 тысяч километров.

    В «Супер-Авто» уверяют, что доработка двигателя никак не повлияет на его дальнейший ресурс. Сроки прохождения ТО и условия гарантийного обслуживания также не изменятся.

    Более мощный мотор можно поставить на любую версию «Гранты» с МКПП

    Более мощный мотор можно поставить на любую версию «Гранты» с МКПП

    Это не первый случай установки 1,8-литрового мотора на автомобили Lada. Ранее агрегаты с таким же объёмом ставили в том числе на «десятки», «двенашки», «Приоры» и даже «Нивы». На сайте «Авто.ру» можно найти много машин с незаводскими двигателями

    За плечами «Супер-Авто» есть и другие мелкосерийные Lada. Одни из первых разработок компании — «десятка» с 2,0-литровым (150 л. с.) мотором от Opel и минивэн Lada-2120 («Надежда»). Сейчас, помимо новых «Грант», компания собирает пикапы на базе Lada 4x4, в том числе в модификациях для МЧС и медслужб.

    В России особенных альтернатив для Granta 1,8 нет. Возможно, что-то близкое сможет предложить Chevrolet, который решил возобновить продажи бюджетников в нашей стране.

    Есть интересная история владения автомобилем Lada? Пишите нам на электронную почту.

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    GrantaLada
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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    21 фев 2020 в 12:21

    Да ведь это технологический прорыв, рывок на грани революции! Расточить блок и воткнуть новые поршня увеличив рабочий обьем на 0,2 литра. Ну все, берегись, Илларион Тесла!

    21 фев 2020 в 12:18

    Ценник бы правдивый бы делали. за 650 лучше 5-летку взять и 5 лет откататься(с нормальным двигателем) чем на этой за 5 лет тока уши (тоесть руль) до стены доедет

    21 фев 2020 в 12:17

    Я вам скажу, что 1,8 для такого ведра это ни о чём. Со светофора рвать не будет.