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Новосибирск проиграл в гонке за звание самого благоустроенного города НСО. Угадайте, кто нас обогнал

Кроме того, Новосибирск сильно опустился в рейтинге за год

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Искитим стал лидером благоустройства по итогам года в Новосибирской области

Искитим стал лидером благоустройства по итогам года в Новосибирской области

Искитим стал лидером благоустройства в Новосибирской области по итогам 2019 года. Этот город лучше всего благоустраивали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Рейтинг составило областное Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, сообщили в пресс-службе правительства. Административный центр региона — Новосибирск — занял в рейтинге 27-е место, хотя в 2018 году был на 12-й строчке. Второй по величине город области — Бердск — также находится во второй половине рейтинга по итогам прошлого года.

Искитим входит в Новосибирскую агломерацию и является городом с 1938 года. По данным 2017 года, население — 57 032 человека. Город расположен на реке Бердь в 26 км к югу от Новосибирска. Считается, что рождение городу дали обнаруженные запасы известняка. Сейчас это один из самых промышленно развитых субъектов Новосибирской области, здесь расположены производства строительных материалов.

Среди сельских территорий области лидером признан Маслянинский район, набравший 83 балла. В тройке лидеров также Краснозерский, Купинский районы. В топ-10 рейтинга вошли Северный, Чистоозерный, Кочковский, Мошковский районы, город Искитим, Венгеровский и Убинский районы.

В Искитимском районе очень красивая природа, сам Искитим — промышленный город

В Искитимском районе очень красивая природа, сам Искитим — промышленный город

— В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории 57 муниципальных образований были благоустроены 189 объектов — в городах и селах появились новые парки отдыха, скверы, обновились площади, благоустраивались дворы. Как показал наш мониторинг, сельские районы стали более профессионально и ответственно подходить к реализации проектов, а вот городам нашей области нужно подтянуться, — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

Как пояснили в министерстве, эффективность реализации муниципальными образованиями мероприятий по благоустройству оценивался по 9 критериям: проведение аукционных процедур, сроки выполнения работ, качество выполнения работ, финансовая дисциплина, размещение информации о благоустройстве на сайте муниципального образования и другие.

Как ещё прославился Искитим

В 2015 году барабанщик группы «Мумий Тролль» Олег Пунгин сочинил песню и смонтировал видео об Искитиме. В нем барабанщик «Мумий Тролля» поет, что «Искитим — это круто. Даже если есть минута, мы без дела не сидим. Мы так любим Искитим». Олег Пунгин рассказал НГС, что на песню и видео об Искитиме его вдохновила жена, которая там родилась, и раньше он не знал о существовании такого уютного сибирского городка, где нет суеты и пробок.

Также Искитим прославила известная на всю страну баба Аня — 61-летняя геймерша рассказывает подписчикам на YouTube о Ленине, отжимается и разбивает яйца об голову. Недавно мы сходили к ней в гости.

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КОММЕНТАРИИ (85)

Гость
21 фев 2020 в 13:31

Мэр локоть твой город уже деревни обгоняют. Локоть уйди в отставку!!!

21 фев 2020 в 13:29

Снизу - трубы,
Сверху - дым,
Это - город Искитим!

Гость
21 фев 2020 в 13:28

Одна помойка обошла другую.