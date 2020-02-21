Новосибирск проиграл в гонке за звание самого благоустроенного города НСО. Угадайте, кто нас обогнал

Искитим стал лидером благоустройства в Новосибирской области по итогам 2019 года. Этот город лучше всего благоустраивали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Рейтинг составило областное Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, сообщили в пресс-службе правительства. Административный центр региона — Новосибирск — занял в рейтинге 27-е место, хотя в 2018 году был на 12-й строчке. Второй по величине город области — Бердск — также находится во второй половине рейтинга по итогам прошлого года.
Искитим входит в Новосибирскую агломерацию и является городом с 1938 года. По данным 2017 года, население —
Среди сельских территорий области лидером признан Маслянинский район, набравший 83 балла. В тройке лидеров также Краснозерский, Купинский районы. В топ-10 рейтинга вошли Северный, Чистоозерный, Кочковский, Мошковский районы, город Искитим, Венгеровский и Убинский районы.
— В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории 57 муниципальных образований были благоустроены 189 объектов — в городах и селах появились новые парки отдыха, скверы, обновились площади, благоустраивались дворы. Как показал наш мониторинг, сельские районы стали более профессионально и ответственно подходить к реализации проектов, а вот городам нашей области нужно подтянуться, — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.
Как пояснили в министерстве, эффективность реализации муниципальными образованиями мероприятий по благоустройству оценивался по 9 критериям: проведение аукционных процедур, сроки выполнения работ, качество выполнения работ, финансовая дисциплина, размещение информации о благоустройстве на сайте муниципального образования и другие.
Как ещё прославился Искитим
В 2015 году барабанщик группы «Мумий Тролль» Олег Пунгин сочинил песню и смонтировал видео об Искитиме. В нем барабанщик «Мумий Тролля» поет, что «Искитим — это круто. Даже если есть минута, мы без дела не сидим. Мы так любим Искитим». Олег Пунгин рассказал НГС, что на песню и видео об Искитиме его вдохновила жена, которая там родилась, и раньше он не знал о существовании такого уютного сибирского городка, где нет суеты и пробок.
Также Искитим прославила известная на всю страну баба Аня — 61-летняя геймерша рассказывает подписчикам на YouTube о Ленине, отжимается и разбивает яйца об голову. Недавно мы сходили к ней в гости.