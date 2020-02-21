22-летняя сибирячка заявилась на конкурс «Мисс Россия — 2020»: сейчас у неё 39 соперниц

22-летняя сибирячка Анастасия Чуб участвует в онлайн-голосовании, победительница которого попадет на конкурс «Мисс Россия — 2020». Как написала Анастасия в своей анкете, она хочет победить в конкурсе.

Всего сейчас в онлайн-голосовании участвует 40 девушек, но выберут только троих — они и пройдут на финальный кастинг конкурса.

Как указано на сайте онлайн-кастинга, рост участницы должен быть от 173 см, а возраст от 18 до 23 лет. Она должна быть гражданкой России, без татуировок и детей, не замужем. Кроме того, у девушки не должно быть уголовной ответственности и вредных привычек.