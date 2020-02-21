22-летняя сибирячка заявилась на конкурс «Мисс Россия — 2020»: сейчас у неё 39 соперниц

22-летняя сибирячка Анастасия Чуб участвует в онлайн-голосовании, победительница которого попадет на конкурс «Мисс Россия — 2020». Как написала Анастасия в своей анкете, она хочет победить в конкурсе.
Всего сейчас в онлайн-голосовании участвует 40 девушек, но выберут только троих — они и пройдут на финальный кастинг конкурса.
Как указано на сайте онлайн-кастинга, рост участницы должен быть от 173 см, а возраст от 18 до 23 лет. Она должна быть гражданкой России, без татуировок и детей, не замужем. Кроме того, у девушки не должно быть уголовной ответственности и вредных привычек.
Сейчас у Анастасии 3 голоса на сайте. Голосование на сайте Woman.ru продлится до 24 февраля.
Это не первый конкурс красоты для девушки. Как пишет vn.ru, в 2017 году Анастасия участвовала в региональном отборочном туре конкурса «Мисс Россия — 2017».
В прошлом году в финал конкурса «Мисс Россия» в Москве прошла другая жительница Новосибирска — Полина Атаманова. Модельным бизнесом она начала заниматься за год до этого. Полина увлекается изобразительным искусством и учится в Новосибирском государственном художественном училище.