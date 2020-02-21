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Стиль и красота

22-летняя сибирячка заявилась на конкурс «Мисс Россия — 2020»: сейчас у неё 39 соперниц

Анастасия Чуб участвует в онлайн-голосовании

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Анастасия уже участвовала в конкурсе красоты&nbsp;

Анастасия уже участвовала в конкурсе красоты 

22-летняя сибирячка Анастасия Чуб участвует в онлайн-голосовании, победительница которого попадет на конкурс «Мисс Россия — 2020». Как написала Анастасия в своей анкете, она хочет победить в конкурсе.

Всего сейчас в онлайн-голосовании участвует 40 девушек, но выберут только троих — они и пройдут на финальный кастинг конкурса. 

Как указано на сайте онлайн-кастинга, рост участницы должен быть от 173 см, а возраст от 18 до 23 лет. Она должна быть гражданкой России, без татуировок и детей, не замужем. Кроме того, у девушки не должно быть уголовной ответственности и вредных привычек.

Сейчас у Анастасии 3 голоса на сайте. Голосование на сайте Woman.ru продлится до 24 февраля.

Это не первый конкурс красоты для девушки. Как пишет vn.ru, в 2017 году Анастасия участвовала в региональном отборочном туре конкурса «Мисс Россия — 2017».

В прошлом году в финал конкурса «Мисс Россия» в Москве прошла другая жительница Новосибирска — Полина Атаманова. Модельным бизнесом она начала заниматься за год до этого. Полина увлекается изобразительным искусством и учится в Новосибирском государственном художественном училище.

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КОММЕНТАРИИ (50)

Яна я
21 фев 2020 в 12:48

Простая девчонка, с очень высоким мнением о себе.
Если бы была машиной, то комплектация явно была бы максимум комфорт плюс))))
Лицо широкое, профиль не айс, а интересно кто эти три проголосовавших? Подруги? Или папа мама бабушка )))))

21 фев 2020 в 12:40

НЕОЧЕМ😂

21 фев 2020 в 12:38

Довольно симпатичная)