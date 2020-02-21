Порочит честь и достоинство: больница РЖД в Карасуке ответила на обвинения пациентки с лимфомой

По данным больницы, никаких массовых откреплений пациентов нет — в 2019 году от ЧУЗ «РЖД-Медицина» Карасука открепились 113 человек, получающих медпомощь по ОМС:

Историю Людмилы Ростовой НГС рассказывал накануне — девушка лечила лимфому , но её попросили открепиться и отказались продлить больничный. А до этого, по словам сибирячки, у неё был конфликт с больницей из-за лекарств, которые выделяются на онкобольных. В итоге девушка и главврач написали друг на друга заявления в полицию.

— Из них всего восемь пациентов состоят на диспансерном учёте по поводу онкологического заболевания. При этом три пациента из восьми открепились от учреждения в связи с переездом в другие города, а пять человек открепились по личным заявлениям в целях перехода на обслуживание в ГБУЗ «Карасукская ЦРБ».

В организации также пояснили, что ЧУЗ «РЖД-Медицина» Карасука в лице главного врача Елены Кушнарёвой не обладает полномочиями по закупке и распределению лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан:

— Согласно пункту 3 статьи 4.1 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» полномочия в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, включая лекарственное обеспечение льготных категорий, передано органам государственной власти субъектов РФ. При этом ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Карасук не является государственным учреждением здравоохранения, а учреждено ОАО «РЖД». Таким образом, информация с обвинением главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Карасук в тяжком уголовном преступлении является сведениями, порочащими честь и достоинство должностного лица.