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Здоровье

Порочит честь и достоинство: больница РЖД в Карасуке ответила на обвинения пациентки с лимфомой

Главврач больницы и пациентка написали друг на друга заявления в полицию

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Мила Ростова лечилась от онкологического заболевания, но медики железнодорожной больницы посчитали, что причин продлять больничный нет

Мила Ростова лечилась от онкологического заболевания, но медики железнодорожной больницы посчитали, что причин продлять больничный нет

Руководство больницы ЧУЗ «РЖД-Медицина» в Карасуке опровергли обвинения пациентки о массовом откреплении онкобольных пациентов.

Историю Людмилы Ростовой НГС рассказывал накануне — девушка лечила лимфому, но её попросили открепиться и отказались продлить больничный. А до этого, по словам сибирячки, у неё был конфликт с больницей из-за лекарств, которые выделяются на онкобольных. В итоге девушка и главврач написали друг на друга заявления в полицию.

По данным больницы, никаких массовых откреплений пациентов нет — в 2019 году от ЧУЗ «РЖД-Медицина» Карасука открепились 113 человек, получающих медпомощь по ОМС:

— Из них всего восемь пациентов состоят на диспансерном учёте по поводу онкологического заболевания. При этом три пациента из восьми открепились от учреждения в связи с переездом в другие города, а пять человек открепились по личным заявлениям в целях перехода на обслуживание в ГБУЗ «Карасукская ЦРБ».

В организации также пояснили, что ЧУЗ «РЖД-Медицина» Карасука в лице главного врача Елены Кушнарёвой не обладает полномочиями по закупке и распределению лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан:

— Согласно пункту 3 статьи 4.1 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» полномочия в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, включая лекарственное обеспечение льготных категорий, передано органам государственной власти субъектов РФ. При этом ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Карасук не является государственным учреждением здравоохранения, а учреждено ОАО «РЖД». Таким образом, информация с обвинением главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Карасук в тяжком уголовном преступлении является сведениями, порочащими честь и достоинство должностного лица.

До этого конфликтная ситуация произошла между больницей Академгородка и новосибирским депутатом Натальей Пинус, которая заявила о «катастрофическом росте летальности».

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ЧУЗ «РЖД-Медицина»Карасуконкобольныебольница
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КОММЕНТАРИИ (12)

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21 фев 2020 в 13:48

непгосто защищать честь и достоинство...особенно еслив их нет)

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21 фев 2020 в 13:08

Мне стыдно за Вас, граждане....Нельзя так отзываться о незнакомых вам людях. В конце концов, Я вам запрещаю это делать.

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21 фев 2020 в 13:29

Карасуковчанка кажыся.