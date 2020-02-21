Автомобиль такси перевернулся на крышу под Новосибирском

Утром 21 февраля на Северном объезде новосибирцы заметили автомобиль Hyundai Solaris, перевернутый на крышу.
— Мы утром, где-то в 7 часов, ехали со стороны Мошково, не доезжая Северного объезда, на обочине в сторону Новосибирска на крыше лежала машина «Яндекс» и рядом припаркована была машина Uber. Обе машины Hyundai Solaris, — рассказал очевидец Василий. Как сообщают очевидцы, позже у машины сняли колеса.
В отделе пропаганды БДД по Новосибирской области обещали позже прокомментировать ситуацию.
В декабре новосибирцы обратили внимание на перевёрнутую на крышу «Тойоту», которая лежала в сугробе на улице Ватутина рядом со съездом с Бугринского моста. Тогда водитель не справился с управлением. Мы публиковали видео с перевернутой машиной.