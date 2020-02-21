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Автомобиль такси перевернулся на крышу под Новосибирском

Он пролежал на обочине несколько часов, после чего у него сняли колеса

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Машина лежит на обочине уже несколько часов

Машина лежит на обочине уже несколько часов

Утром 21 февраля на Северном объезде новосибирцы заметили автомобиль Hyundai Solaris, перевернутый на крышу. 

— Мы утром, где-то в 7 часов, ехали со стороны Мошково, не доезжая Северного объезда, на обочине в сторону Новосибирска на крыше лежала машина «Яндекс» и рядом припаркована была машина Uber. Обе машины Hyundai Solaris, — рассказал очевидец Василий. Как сообщают очевидцы, позже у машины сняли колеса.

В отделе пропаганды БДД по Новосибирской области обещали позже прокомментировать ситуацию. 

В декабре новосибирцы обратили внимание на перевёрнутую на крышу «Тойоту», которая лежала в сугробе на улице Ватутина рядом со съездом с Бугринского моста. Тогда водитель не справился с управлением. Мы публиковали видео с перевернутой машиной

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перевернулсягибдд
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КОММЕНТАРИИ (19)

21 фев 2020 в 10:58

"снял и колеса", "отдел пропаганды БДД"... Праздник в разгаре?😜

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21 фев 2020 в 11:24

Аххха-ха-ха-ха😂😂😂 Убер как падальщик налетел на беспомощного Яндекса и и снял с него колёса)))

Улыбака
21 фев 2020 в 11:05

"Он пролежал на обочине несколько часов, после чего у него снял и колеса" - чОООО?
кто и после чего снял колеса?????