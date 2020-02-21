Где в Сибири чаще всего подделывают деньги — показываем на карте

В 2019 году в Новосибирской области было подделано 379 пятитысячных купюр

Больше всего поддельных денежных знаков в 2019 году было выявлено в Новосибирской области — 637 (общая сумма с другими валютами — евро, доллары и юани. — Прим. ред .), среди них — 619 поддельных банкнот банка России. Это больше, чем в 2018 году , когда было обнаружено 430 поддельных банкнот Банка России.

В Банке России рассказали, какие купюры и в каком количестве стали чаще подделывать в Сибирском федеральном округе.

Количество фальшивых банкнот Банка России в СФО в 2019 году

— И хотя по-прежнему лидируют пятитысячные купюры, — их больше половины в доле подделок — почти в четыре раза выросло количество фальшивых тысячных купюр. Поддельные иностранные купюры в банковской системе Новосибирской области выявляются редко. За весь 2019 выявлено 18 поддельных иностранных купюр, среди них больше всего 100-долларовых банкнот, — пояснила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

Чаще всего мошенники подделывают банкноты старых модификаций: например, в 2019 году две трети поддельных пятитысячных купюр — это банкноты образца 1997 года. Почти все подделки тысячных купюр — модификации 2004 года.

Накануне представители новосибирского МВД назвали стоимость фальшивой 5-тысячной купюры (угадаете цифру?). А представители Банка России пустили журналистов НГС в секретное хранилище и показали, как уничтожают настоящие деньги.