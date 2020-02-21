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Где в Сибири чаще всего подделывают деньги — показываем на карте

Среди подделок в Новосибирской области нашлись не только рубли, но и доллары

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В 2019 году в Новосибирской области было подделано 379 пятитысячных купюр

В 2019 году в Новосибирской области было подделано 379 пятитысячных купюр

В Банке России рассказали, какие купюры и в каком количестве стали чаще подделывать в Сибирском федеральном округе.

Больше всего поддельных денежных знаков в 2019 году было выявлено в Новосибирской области — 637 (общая сумма с другими валютами — евро, доллары и юани. — Прим. ред.), среди них — 619 поддельных банкнот банка России. Это больше, чем в 2018 году, когда было обнаружено 430 поддельных банкнот Банка России.

Количество фальшивых банкнот Банка России в СФО в 2019 году

Количество фальшивых банкнот Банка России в СФО в 2019 году

— И хотя по-прежнему лидируют пятитысячные купюры, — их больше половины в доле подделок — почти в четыре раза выросло количество фальшивых тысячных купюр. Поддельные иностранные купюры в банковской системе Новосибирской области выявляются редко. За весь 2019 выявлено 18 поддельных иностранных купюр, среди них больше всего 100-долларовых банкнот, — пояснила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

Чаще всего мошенники подделывают банкноты старых модификаций: например, в 2019 году две трети поддельных пятитысячных купюр — это банкноты образца 1997 года. Почти все подделки тысячных купюр — модификации 2004 года.

Накануне представители новосибирского МВД назвали стоимость фальшивой 5-тысячной купюры (угадаете цифру?). А представители Банка России пустили журналистов НГС в секретное хранилище и показали, как уничтожают настоящие деньги

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поддельные купюрыФальшивые деньгиБанк Россиимошенники
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КОММЕНТАРИИ (12)

color
21 фев 2020 в 11:35

Второй раз задаю вопрос, да где купить их можно?

Пеший Ход
21 фев 2020 в 11:53

Обожжаю такие статьи. Они мне напоминают сюжет от USB в камеди клабе: подписывайтесь на видеоблог собра чтобы знать о всех его тайных операциях)))))))) Погуглите, кому интересно: там ржака полнейшая)))
Так же и сдесь все знают о бардаке: но делать с ним ничего не хотят и не могут. И не будут. Зато когда у обычного ЧЕСТНОГО человека при расчёте в какой-нибудь "Ленте" случайно обнаружат фальш - сдерут с него 3 шкуры, ещё и его внуки замучаются отмываться.

Фото пользователя
21 фев 2020 в 11:48

а чего скромно так? могли бы дописать НСК,красный пр-т 34