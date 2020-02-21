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Дороги и транспорт

Рейс из Новосибирска в Норильск задерживается на 7 часов из-за метеоусловий

Информацию о вылете прокомментировали в авиакомпании

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Самолёт задержался из-за плохой погоды

Самолёт задержался из-за плохой погоды

Самолёт из Новосибирска в Норильск задержался на 7 часов из-за неблагоприятных метеоусловий. Рейс Y7 916 компании Nordstar должен был вылететь из Толмачёво в 3:50, но теперь поднимется в воздух в 10:45.

— 916 рейс запланирован к вылету в 10:45 утра местного времени. Рейс задерживается на данный момент в связи с поздним прибытием воздушного судна. Данный рейс выполняется по направлению Краснодар — Новосибирск — Норильск. Из Краснодара рейс был задержан в связи с метеоусловиями предыдущего города вылета, — сообщили в колл-центре авиакомпании Nordstar.

Информацию также подтвердили в Толмачёво.

— Задержка связана с поздним прибытием самолёта и метеоусловиями Норильска, — сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта.

На прошлых выходных в Толмачёво не смогли приземлиться 8 рейсов. Аэропорт не мог принимать самолёты из-за тумана, и поэтому они были вынуждены нарезать круги над городом.

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аэропорт ТолмачевоЗадержка рейсаметеоусловия
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
21 фев 2020 в 09:48

А в чём новость то?