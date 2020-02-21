Рейс из Новосибирска в Норильск задерживается на 7 часов из-за метеоусловий

Самолёт из Новосибирска в Норильск задержался на 7 часов из-за неблагоприятных метеоусловий. Рейс Y7 916 компании Nordstar должен был вылететь из Толмачёво в 3:50, но теперь поднимется в воздух в 10:45.



— 916 рейс запланирован к вылету в 10:45 утра местного времени. Рейс задерживается на данный момент в связи с поздним прибытием воздушного судна. Данный рейс выполняется по направлению Краснодар — Новосибирск — Норильск. Из Краснодара рейс был задержан в связи с метеоусловиями предыдущего города вылета, — сообщили в колл-центре авиакомпании Nordstar.

