Хоккей: «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга

Ни одна из команд не забила в первом периоде шайбу в ворота соперника

Вечером в четверг, 20 февраля, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 3:1.



Матч начался в 21:00 по новосибирскому времени. В первом периоде было много удалений, два из них пришлось на игроков из «Сибири» — удалили Ярослава Хабарова и Евгения Чесалина. Ни одна из команд не забила в первом периоде шайбу в ворота соперника.

Во втором периоде команда из Екатеринбурга забила сразу две шайбы подряд — на 31-й и 34-й минутах. На 35-й минуте нападающий «Сибири» Данил Романцев забил шайбу в ворота «Автомобилиста». В третьем периоде сибирякам вновь забили шайбу — последний гол в игре был на 60-й минуте. Игра завершилась со счётом 3:1.