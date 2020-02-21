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Хоккей: «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга

Матч завершился со счётом 3:1

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Ни одна из команд не забила в первом периоде шайбу в ворота соперника

Ни одна из команд не забила в первом периоде шайбу в ворота соперника

Вечером в четверг, 20 февраля, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 3:1.

Матч начался в 21:00 по новосибирскому времени. В первом периоде было много удалений, два из них пришлось на игроков из «Сибири» — удалили Ярослава Хабарова и Евгения Чесалина. Ни одна из команд не забила в первом периоде шайбу в ворота соперника.

Во втором периоде команда из Екатеринбурга забила сразу две шайбы подряд — на 31-й и 34-й минутах. На 35-й минуте нападающий «Сибири» Данил Романцев забил шайбу в ворота «Автомобилиста». В третьем периоде сибирякам вновь забили шайбу — последний гол в игре был на 60-й минуте. Игра завершилась со счётом 3:1. 

— Сегодня была, пожалуй, одна из самых принципиальных игр: именно с «Автомобилистом» мы боремся за 4-е место в Восточной конференции. До сего дня екаринбуржцы у нас ни разу не выигрывали в этом сезоне, и сегодняшняя победа дала бы нам хороший шанс получить преимущество своей площадки в плей-офф. Поэтому игра была отчаянная, наш вратарь неоднократно спасал ворота, но — увы! Мы все равно проиграли, — поделилась впечатлениями от игры болельщица «Сибири».

В четверг, 13 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл ХК «Сочи». Игра закончилась со счетом 2:3.

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хоккей«Сибирь»
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КОММЕНТАРИИ (9)

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21 фев 2020 в 01:30

Проигрывать надо тоже уметь. Да же, троллина многоликая?

мимокрокодил
21 фев 2020 в 01:34

Игра вскрыла все ошибки, которые вылазили по ходу сезона. Проходной двор на пятаке, вывод лишнего на бросок при большинстве, традиционные тщетные попытки реализовать шестого полевого, стандартный гол в пустые, да и много еще чего помимо этого.
Это фиаско, товарищи. Предлагаю расколошматить шестерку, чтобы остаться на пятом месте.

Хоккей
21 фев 2020 в 01:26

Матч был за 4 место, которое дает преимущество своей площадки в плей-офф. Почти получилось, играли отлично. Но как же меня задолбала эта никому не нужная аналитика. Пойду лучше бабахну водочки, без нее эту шайбу давно не смотрю. Пока всем.