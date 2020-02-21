В Кировском районе автомобиль сбил 12-летнюю девочку. С переломом ноги её доставили в больницу

Вечером 20 февраля в Кировском районе водитель на автомобиле Toyota Corona Premio сбил возле пешеходного перехода 12-летнюю девочку. Ребёнка с переломом левой ноги доставили в больницу.
— В 19:20 водитель 1988 года рождения двигался на автомобиле Toyota Corona Premio по улице Зорге со стороны конечной ООТ «Затулинский жилмассив» в сторону улицы Громова. В зоне пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2008 года рождения, которую с переломом левой ноги доставили в больницу, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД по Новосибирской области.
На данный момент на месте работает экипаж ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Вечером 20 февраля в Ленинском районе столкнулись Toyota Camry и SKODA Octavia. В аварии пострадал человек: он находился в Toyota Camry. По предварительной информации, пострадавшего с сотрясением головного мозга и переломом ключицы доставили в больницу.