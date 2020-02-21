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В Кировском районе автомобиль сбил 12-летнюю девочку. С переломом ноги её доставили в больницу

Инцидент произошёл вечером 20 февраля

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На месте работают сотрудники полиции

На месте работают сотрудники полиции

Вечером 20 февраля в Кировском районе водитель на автомобиле Toyota Corona Premio сбил возле пешеходного перехода 12-летнюю девочку. Ребёнка с переломом левой ноги доставили в больницу.

— В 19:20 водитель 1988 года рождения двигался на автомобиле Toyota Corona Premio по улице Зорге со стороны конечной ООТ «Затулинский жилмассив» в сторону улицы Громова. В зоне пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2008 года рождения, которую с переломом левой ноги доставили в больницу, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД по Новосибирской области.

На данный момент на месте работает экипаж ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Вечером 20 февраля в Ленинском районе столкнулись Toyota Camry и SKODA Octavia. В аварии пострадал человек: он находился в Toyota Camry. По предварительной информации, пострадавшего с сотрясением головного мозга и переломом ключицы доставили в больницу. 

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Сбили ребёнкаДТП
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
21 фев 2020 в 00:55

Что делала маленькая девочка, так поздно и одна, на Затулинке?

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21 фев 2020 в 00:52

Водитель пацан молодой и уже гоняет так. Пусть хоть девочке лечение оплатит.

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21 фев 2020 в 01:00

Почему ни слова не сказано о родителях девочки? Неужели ,в столь поздний час, она могла быть на улице одна?