«Спрос увеличился в шесть раз!»: эксперты рассказали, куда полетят новосибирцы на 23 Февраля

Эксперты Aviasales рассказали журналисту НГС, куда улетают новосибирцы на 23 Февраля: спрос на авиабилеты в Санкт-Петербург увеличился в шесть раз.
— В период с 22 по 24 февраля популярные направления среди новосибирцев — Москва, Петербург, Сургут, Красноярск и Сочи. Среди зарубежных маршрутов эксперты выделяют Бангкок, Пхукет, Нур-Султан, Бишкек и Алма-Ата. Спрос по всем направлениям увеличился за год в два раза, а в Петербург — в шесть раз! Билеты по России обошлись путешественникам в среднем в 10 тысяч рублей, а за границу — в 17 тысяч рублей, — прокомментировал PR-директор Aviasales Янис Дзенис.
При этом он добавил, что Новосибирск стал особенно популярным среди путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. А стоимость перелёта из названных городов оказалась одной из самых низких — пассажиры успели купить билеты в пределах 11 тысяч рублей туда и обратно.
— Также праздничные выходные в Новосибирске проведут жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Сургута, Ханты-Мансийска, Магадана, Челябинска и Иркутска. При этом если билеты из Ростова-на-Дону и Ханты-Мансийска обошлись пассажирам в среднем в 10 тысяч рублей, то из остальных городов — в среднем 16 тысяч. Кроме того, эксперты отмечают, что в Новосибирск прилетят и из-за рубежа, а именно из Алма-Аты, Нур-Султана и Берлина. Средний чек на авиабилеты из Берлина составил 30 тысяч рублей, а из Казахстана — 15 тысяч, — добавил Дзенис.
Ранее эксперты рассказали, куда улетают новосибирцы на 14 Февраля.