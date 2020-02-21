«Спрос увеличился в шесть раз!»: эксперты рассказали, куда полетят новосибирцы на 23 Февраля

Эксперты Aviasales рассказали журналисту НГС, куда улетают новосибирцы на 23 Февраля: спрос на авиабилеты в Санкт-Петербург увеличился в шесть раз.



— В период с 22 по 24 февраля популярные направления среди новосибирцев — Москва, Петербург, Сургут, Красноярск и Сочи. Среди зарубежных маршрутов эксперты выделяют Бангкок, Пхукет, Нур-Султан, Бишкек и Алма-Ата. Спрос по всем направлениям увеличился за год в два раза, а в Петербург — в шесть раз! Билеты по России обошлись путешественникам в среднем в 10 тысяч рублей, а за границу — в 17 тысяч рублей, — прокомментировал PR-директор Aviasales Янис Дзенис.