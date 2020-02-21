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«Спрос увеличился в шесть раз!»: эксперты рассказали, куда полетят новосибирцы на 23 Февраля

При этом в среднем новосибирцы тратили на билеты по России 10 тысяч рублей

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Самым популярным городом у новосибирцев стал Санкт-Петербург

Самым популярным городом у новосибирцев стал Санкт-Петербург

Эксперты Aviasales рассказали журналисту НГС, куда улетают новосибирцы на 23 Февраля: спрос на авиабилеты в Санкт-Петербург увеличился в шесть раз.

— В период с 22 по 24 февраля популярные направления среди новосибирцев — Москва, Петербург, Сургут, Красноярск и Сочи. Среди зарубежных маршрутов эксперты выделяют Бангкок, Пхукет, Нур-Султан, Бишкек и Алма-Ата. Спрос по всем направлениям увеличился за год в два раза, а в Петербург — в шесть раз! Билеты по России обошлись путешественникам в среднем в 10 тысяч рублей, а за границу — в 17 тысяч рублей, — прокомментировал PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

При этом он добавил, что Новосибирск стал особенно популярным среди путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. А стоимость перелёта из названных городов оказалась одной из самых низких — пассажиры успели купить билеты в пределах 11 тысяч рублей туда и обратно.

— Также праздничные выходные в Новосибирске проведут жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Сургута, Ханты-Мансийска, Магадана, Челябинска и Иркутска. При этом если билеты из Ростова-на-Дону и Ханты-Мансийска обошлись пассажирам в среднем в 10 тысяч рублей, то из остальных городов — в среднем 16 тысяч. Кроме того, эксперты отмечают, что в Новосибирск прилетят и из-за рубежа, а именно из Алма-Аты, Нур-Султана и Берлина. Средний чек на авиабилеты из Берлина составил 30 тысяч рублей, а из Казахстана — 15 тысяч, — добавил Дзенис.

Ранее эксперты рассказали, куда улетают новосибирцы на 14 Февраля.

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авиабилетыпутешествия23 Февралявыходные
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КОММЕНТАРИИ (6)

21 фев 2020 в 12:13

Очередное ВРАНЬЁ! Народ без денег кукует. Какие (нахрен!) полёты?!??!

21 фев 2020 в 12:13

А как же Крым?

21 фев 2020 в 12:05

Нур-Султан, Бишкек и Алма-Ата... Неужто туры такие интересные?