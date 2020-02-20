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Стиль и красота

Дочь депутата Натальи Пинус приняла участие в показе Gucci на неделе высокой моды в Милане

Об этом Наталья Пинус рассказала на своей страничке в Facebook

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Девушка перед показом успешно сдала сессию в МГУ

Девушка перед показом успешно сдала сессию в МГУ

В четверг, 20 февраля, депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус рассказала на своей страничке в Facebook о радостном событии: её дочь, Анна Пинус, приняла участие в показе Gucci на неделе высокой моды в Милане. 

Наталья Пинус также написала, что перед выступлением Анна успешно сдала сессию в МГУ. По словам депутата, шоу было на высочайшем уровне: сама постановка, свет, звук, дизайн. На дочку она смотрела в прямом эфире.

Достижениями дочери Наталья Пинус поделилась в&nbsp;Facebook

Достижениями дочери Наталья Пинус поделилась в Facebook

— Мировой топ-уровень! Круто поучаствовать в таком проекте! Анюта молодец! Это про то, что можно добиваться, если есть цель. А ещё в какой-то момент все начинает складываться легко и как будто само-собой, если это твоя история, — делится эмоциями в Facebook Наталья Пинус. 

В январе депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус провела открытый конкурс и определила, на что потратит «депутатский миллион» в своём округе в 2020 году. Так называют средства муниципального бюджета, которые направляются мэрией на нужды округа в соответствии с указаниями депутата.

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Наталья Пинусмодное шоу
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