Дочь депутата Натальи Пинус приняла участие в показе Gucci на неделе высокой моды в Милане

В четверг, 20 февраля, депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус рассказала на своей страничке в Facebook о радостном событии: её дочь, Анна Пинус, приняла участие в показе Gucci на неделе высокой моды в Милане.



Наталья Пинус также написала, что перед выступлением Анна успешно сдала сессию в МГУ. По словам депутата, шоу было на высочайшем уровне: сама постановка, свет, звук, дизайн. На дочку она смотрела в прямом эфире.