Дочь депутата Натальи Пинус приняла участие в показе Gucci на неделе высокой моды в Милане

В четверг, 20 февраля, депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус рассказала на своей страничке в Facebook о радостном событии: её дочь, Анна Пинус, приняла участие в показе Gucci на неделе высокой моды в Милане.
Наталья Пинус также написала, что перед выступлением Анна успешно сдала сессию в МГУ. По словам депутата, шоу было на высочайшем уровне: сама постановка, свет, звук, дизайн. На дочку она смотрела в прямом эфире.
— Мировой топ-уровень! Круто поучаствовать в таком проекте! Анюта молодец! Это про то, что можно добиваться, если есть цель. А ещё в какой-то момент все начинает складываться легко и как будто само-собой, если это твоя история, — делится эмоциями в Facebook Наталья Пинус.
В январе депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус провела открытый конкурс и определила, на что потратит «депутатский миллион» в своём округе в 2020 году. Так называют средства муниципального бюджета, которые направляются мэрией на нужды округа в соответствии с указаниями депутата.