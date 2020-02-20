Лариса Гузеева восхитилась красотой мамы пятерых детей из Новосибирска, приехавшей на «Давай поженимся»

В минувший вторник, 18 февраля, на Первом канале состоялся эфир шоу «Давай поженимся», в котором приняла участие 36-летняя Татьяна из Новосибирска.
В передаче про сибирячку рассказали, что она гордится статусом матери пятерых детей. Супруг Татьяны мечтал о сыне, но после рождения четырех девочек потерял надежду и нашёл себе новый инкубатор в лице другой женщины. Татьяна надеется, что у жениха нет маниакальных желаний.
— Я надеюсь, ты серьёзный мужчина, мои сюрпризики тебя не испугают, — поприветствовала сибирячка жениха.
Ведущая программы «Давай поженимся» восхитилась фигурой и красотой девушки.
— Послушайте, у меня сейчас глаза лопнут! Встаньте. То есть вы хотите сказать, что вам 36 лет и у вас пятеро детей? Нет, так не бывает, я не верю! — высказалась Лариса Гузеева.
У Татьяны статус матери-героини. Она рассказала, что муж не разрешал ей работать, она много лет с утра до ночи сидела с детьми. Девушка во всём помогала ему, например, когда у супруга была своя ферма, она продавала мясо: взвешивала, пилила бензопилой туши, грузила. Также сибирячка поделилась с ведущими, что пятого ребёнка родила уже не от первого мужа. Сейчас у Татьяны свой салон красоты.
Для жениха Дмитрия, которому 51 год, Татьяна приготовила романтичный сюрприз: девушка станцевала с ним медленный танец. Но Дмитрий её не выбрал.
В июне 2019 года 19-летняя Анна Павлова из Новосибирска приняла участие в шоу «Давай поженимся». В передаче девушку описали как визажиста, которая любит рисовать, заниматься плаванием и ездить на мотоцикле.