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Развлечения

Лариса Гузеева восхитилась красотой мамы пятерых детей из Новосибирска, приехавшей на «Давай поженимся»

36-летняя Татьяна приняла участие в шоу «Давай поженимся». У девушки 5 детей и собственный салон красоты

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Татьяне не удалось добиться руки и сердца жениха

Татьяне не удалось добиться руки и сердца жениха

В минувший вторник, 18 февраля, на Первом канале состоялся эфир шоу «Давай поженимся», в котором приняла участие 36-летняя Татьяна из Новосибирска.

В передаче про сибирячку рассказали, что она гордится статусом матери пятерых детей. Супруг Татьяны мечтал о сыне, но после рождения четырех девочек потерял надежду и нашёл себе новый инкубатор в лице другой женщины. Татьяна надеется, что у жениха нет маниакальных желаний.

— Я надеюсь, ты серьёзный мужчина, мои сюрпризики тебя не испугают, — поприветствовала сибирячка жениха.

Ведущая программы «Давай поженимся» восхитилась фигурой и красотой девушки. 

— Послушайте, у меня сейчас глаза лопнут! Встаньте. То есть вы хотите сказать, что вам 36 лет и у вас пятеро детей? Нет, так не бывает, я не верю! — высказалась Лариса Гузеева. 

Лариса Гузеева заставила Татьяну подойти к ней поближе, чтобы она могла внимательно рассмотреть девушку

Лариса Гузеева заставила Татьяну подойти к ней поближе, чтобы она могла внимательно рассмотреть девушку

У Татьяны статус матери-героини. Она рассказала, что муж не разрешал ей работать, она много лет с утра до ночи сидела с детьми. Девушка во всём помогала ему, например, когда у супруга была своя ферма, она продавала мясо: взвешивала, пилила бензопилой туши, грузила. Также сибирячка поделилась с ведущими, что пятого ребёнка родила уже не от первого мужа. Сейчас у Татьяны свой салон красоты.

Для жениха Дмитрия, которому 51 год, Татьяна приготовила романтичный сюрприз: девушка станцевала с ним медленный танец. Но Дмитрий её не выбрал.

В июне 2019 года 19-летняя Анна Павлова из Новосибирска приняла участие в шоу «Давай поженимся». В передаче девушку описали как визажиста, которая любит рисовать, заниматься плаванием и ездить на мотоцикле.

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Давай поженимсяПервый канал
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
20 фев 2020 в 22:41

Сколько-сколько ей лет? Журналисты, у вас, как всегда, ошибка? Хотели написать 56?

tikitak
20 фев 2020 в 22:36

Чемпион среди РСП сибирячка. Ясно.

20 фев 2020 в 22:45

Всего 36 и так керово выглядит .