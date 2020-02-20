Лариса Гузеева восхитилась красотой мамы пятерых детей из Новосибирска, приехавшей на «Давай поженимся»

Татьяне не удалось добиться руки и сердца жениха Фото: скриншот 1tv.ru

В минувший вторник, 18 февраля, на Первом канале состоялся эфир шоу «Давай поженимся», в котором приняла участие 36-летняя Татьяна из Новосибирска.

В передаче про сибирячку рассказали, что она гордится статусом матери пятерых детей. Супруг Татьяны мечтал о сыне, но после рождения четырех девочек потерял надежду и нашёл себе новый инкубатор в лице другой женщины. Татьяна надеется, что у жениха нет маниакальных желаний. — Я надеюсь, ты серьёзный мужчина, мои сюрпризики тебя не испугают, — поприветствовала сибирячка жениха.

Ведущая программы «Давай поженимся» восхитилась фигурой и красотой девушки. — Послушайте, у меня сейчас глаза лопнут! Встаньте. То есть вы хотите сказать, что вам 36 лет и у вас пятеро детей? Нет, так не бывает, я не верю! — высказалась Лариса Гузеева.

Лариса Гузеева заставила Татьяну подойти к ней поближе, чтобы она могла внимательно рассмотреть девушку Фото: скриншот 1tv.ru

У Татьяны статус матери-героини. Она рассказала, что муж не разрешал ей работать, она много лет с утра до ночи сидела с детьми. Девушка во всём помогала ему, например, когда у супруга была своя ферма, она продавала мясо: взвешивала, пилила бензопилой туши, грузила. Также сибирячка поделилась с ведущими, что пятого ребёнка родила уже не от первого мужа. Сейчас у Татьяны свой салон красоты.