Покажут спектакль по гифкам и завяжут глаза зрителям: Новосибирск ждёт странный театральный фестиваль

«Buzz Riot (Слухами земля полнится)», Швейцария Фото: фестиваль «Один. Два. Три»

С 21 по 29 февраля в Новосибирске пройдёт театральный фестиваль «Один. Два. Три», во время которого покажут 10 разных спектаклей, а также — лекции, интервью и мастер-классы. В этом году фестиваль впервые проводит «Первый театр».

— Фестиваль называется «Один. Два. Три», потому что есть условие: на сцене должно быть не более трёх актёров. Это могут быть моноспектакли, так называемые дуэты и трио. И это спектакли должны быть последних двух лет, то есть новые. Это — то, что их объединяет. В остальном спектакли могут быть какие угодно: драматические, театр кукол, музыкальные, то есть любые. Программа у нас разножанровая, — рассказала театровед и координатор фестиваля Мария Кожина.



«Невидимый слон», Театр кукол «Пилигримы», г. Новосибирск Фото: фестиваль «Один. Два. Три»

21 февраля, 19:00, «13 Трамвай» (Дом актёра). «История медведей панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте» («Такой театр», г. Санкт-Петербург), 18+

Талантливый саксофонист, проснувшись утром в своей постели, обнаруживает рядом неизвестную девушку.

22 февраля, 19:00, театральный клуб «ПУЛя». «The days» (Финляндия), 16+

Проникновенный и необычный по форме камерный спектакль о нежности и любви, молодости и старости, сложности узнавания и радости взаимопонимания. Самый трогательный спектакль фестиваля.

24 февраля, 15:00, гостиная «Дома актёра». «Невидимый слон» (Театр кукол «Пилигримы», г. Новосибирск), 6+

Спектакль создан в «форме театра ощущений», в котором можно воспринимать образы не только глазами, но и потрогать руками, ощутить вкус, аромат, звучание и прикосновение. Зрители сидят с завязанными глазами.



«Коромысли», Мастерская Крикливого и Панькова, г. Новосибирск Фото: фестиваль «Один. Два. Три»

25 февраля, 19:00, театральный клуб «ПУЛя». «Говорит Москва» (ТО «ГранАрт», г. Нижний Новгород), 18+

Актуальный рассказ о событиях XX века, произошедших в нашей стране, о давно прошедшей эпохе и том, как мы с вами живем в эпоху сегодняшнюю.



25 февраля, 21:00, Мастерская Крикливого и Панькова. «Магазин» (Центр современной драматургии, г. Екатеринбург), 18+

Драма про жизнь мигрантов, о которой мы ничего не знаем, а у них, оказывается, есть жесткая иерархия, есть хозяева и рабы… И чтобы освободиться, хозяйку надо убить.

26 февраля, 18:00, «13 Трамвай» (Дом актёра). «Сибирь» (Театр Ненормативной пластики, г. Санкт-Петербург), 18+

Человек перед смертью оказывается в полном одиночестве, место его последних дней — приют. Только здесь он оценивает прожитую жизнь, задает себе важные вопросы, оказывается перед неизбежностью ответов.

«Магазин», Центр современной драматургии, г. Екатеринбург Фото: фестиваль «Один. Два. Три»

26 февраля, 20:00, театральный клуб «ПУЛя». «Одуванчики» (Челябинский театр современного танца, г. Челябинск), 18+

Моноспектакль о прохождении срочной военной службы. Артист танцует и рассказывает о своем пребывании в армии, «проводит экскурсию» по военной части, в которой служил.

27 февраля, 19:00, Мастерская Крикливого и Панькова. «Коромысли» (Мастерская Крикливого и Панькова, г. Новосибирск), 12+



Три молодые артистки поют народные песни, а за ними на заднике транслируется иронический текст, из которого понятно, что мы ничего не знаем про русскую культуру и думаем, что русская культура — это балалайка, матрёшка и красный платок.



«Пилорама Плюс», Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова, г. Ярославль Фото: фестиваль «Один. Два. Три»

27 февраля, 15:00 и 19:00, «Красный факел». «Buzz Riot (Слухами земля полнится)» (Швейцария), 18+

На создание спектакля «Buzz Riot» известного европейского хореографа Руди ван дер Мерве вдохновили обычные гифки из интернета. Те, которые мы посылаем друг другу чуть ли не каждый день. А он их станцует. Спектакль о глубоко личных переживаниях, но в то же время — об информационном буме, звуковом шуме, визуальной избыточности. 28 февраля, 19:00, «13 Трамвай» (Дом актёра). «Пилорама Плюс» (Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова, г. Ярославль), 18+

Постановка смело, порой даже грубо, в лице простого, но талантливого плотника Сани рассказывает зрителям историю любви. Любви страстной, всепоглощающей, стирающей грани реальности. А также историю тотального одиночества и коммуникативных проблем, которые свойственны не только образованным людям.



Фрагменты спектаклей из программы фестиваля «Один. Два. Три» Видео: фестиваль «Один. Два. Три»