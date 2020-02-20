В Ленинском районе столкнулись Toyota Camry и SKODA Octavia: в аварии пострадал человек

В четверг вечером, 20 февраля, в Ленинском районе столкнулись Toyota Camry и SKODA Octavia. У Toyota Camry вырвало капот, переднее колесо, повреждён бампер, замяты крылья и выбиты фары. У SKODA Octavia повреждены передняя часть и заднее левое крыло.

В аварии пострадал человек: он находился в Toyota Camry. По предварительной информации, пострадавшего с сотрясением головного мозга и переломом ключицы доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что пока точных данных о пострадавшем нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП уточняются.