20 февраля четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 63.69
eur 68.78
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 63.69
eur 68.78

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ленинском районе столкнулись Toyota Camry и SKODA Octavia: в аварии пострадал человек

По предварительной информации, пострадавшего с сотрясением головного мозга доставили в больницу

438
4 Обсудить

Поделиться

Авария произошла на проспекте Карла Маркса, 33

Авария произошла на проспекте Карла Маркса, 33

В четверг вечером, 20 февраля, в Ленинском районе столкнулись Toyota Camry и SKODA Octavia. У Toyota Camry вырвало капот, переднее колесо, повреждён бампер, замяты крылья и выбиты фары. У SKODA Octavia повреждены передняя часть и заднее левое крыло. 

В аварии пострадал человек: он находился в Toyota Camry. По предварительной информации, пострадавшего с сотрясением головного мозга и переломом ключицы доставили в больницу. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что пока точных данных о пострадавшем нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП уточняются. 

Утром, 19 февраля, в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись две фуры MAN. Один из водителей погиб. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авария. ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
20 фев 2020 в 20:52

Зачем писать статью если не знаешь всех обстоятельств дтп, зачем???

20 фев 2020 в 20:48

Хосспади.... Да где они смогли разогнаться по сегодняшним пробкам?

Фото пользователя
20 фев 2020 в 20:48

Нужно было нарисовать ПП через каждые 100 метров.