Волонтёра, заявившего о нарушениях в доме ветеранов, уволили из храма. Но её восстановит Владыка

О нарушениях прав людей в Новосибирском доме ветеранов Ирина Шульгина рассказала в начале этого года. Но поступок, по её словам, не оценили в храме, при котором она работала — женщина лишилась должности замдиректора воскресной школы. Фото: Дмитрий Северов

В Новосибирске на этой неделе своей должности при храме лишилась Ирина Шульгина. Женщина работала заместителем директора воскресной школы, и, кроме того, на благотворительных началах организовывала досуг для постояльцев Новосибирского дома ветеранов.

Что было перед увольнением Ирины Шульгиной Как рассказывал НГС, в понедельник, 17 февраля, своей должности лишилась директор Новосибирского дома ветеранов Лариса Пугачёва. В минсоцразвития пояснили, что контракт с ней был расторгнут по инициативе работодателя, а в самом учреждении начались проверки. В дом ветеранов пришли сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области, которые проводили «мероприятия по обеспечению благоприятного морально-психологического климата в учреждении» и решали организационно-штатные вопросы.

В минсоцразвития уточнили, что проверки учреждения были инициированы после получения сообщений о нарушении прав и условий проживания пожилых граждан, в том числе после публикаций СМИ. Когда стало известно об увольнении В социальных сетях Ирина Шульгина сообщила, что вчера, 20 февраля, настоятель храма Михаила Архангела отец Павел попросил её написать заявление об уходе по собственному желанию. Ирина Шульгина рассказала корреспонденту НГС, что заявление пришлось написать. По её словам, руководство сообщило об её увольнении в Москву и уже отозвало её большой социальный проект к 75-летию Победы, который планировалось реализовать в доме ветеранов. По словам волонтёра, причину увольнения ей толком не объяснили, однако она узнала, что отец Павел сообщил обеспокоенным постояльцам доме ветеранов, которым помогала Ирина Шульгина, что она уволена из-за "непослушания". Сама же Ирина Шульгина связывает увольнение с её сообщениями о нарушениях прав пожилых людей в учреждении, получившими огласку в СМИ.

Лишившись должности в воскресной школе при храме Михаила Архангела, она боится, что может потерять возможность помогать Новосибирскому дому ветеранов. — У меня пенсия 10 тысяч, что я могу сделать? Я, конечно, не смогу теперь помогать старикам. Дети, родители детей, прихожане — мы постоянно какие-то акции устраивали, то есть люди приносили и вещи новые, и продукты, и лекарства. Это, конечно, была большая помощь, мы туда машинами всё увозили. А сейчас если меня когда-нибудь туда пустят, то я не знаю.... Могу им только своё сердце подарить, заботу, ласку. Хотя, конечно, когда я успокоюсь, я постараюсь привлекать волонтёров, чтобы мы могли их подарочками малыми радовать. Пока могу стариков обогреть, поддержать на словах — всё, что я могу, — поделилась она. Ирина Шульгина добавила, что постояльцы дома ветеранов, узнав о её увольнении, "расстроились и начали писать письма" в её поддержку. Митрополит встал на стороны Ирины Шульгиной Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий настоятеля храма Михаила Архангела — к трубке телефона, который дали в храме, никто не подходил. Не была доступна по телефону и руководитель воскресной школы при храме — Софья Штефуца.