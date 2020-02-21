В новосибирских офисах начинают отмечать 23 Февраля — ждём ваших фото (онлайн)

Сегодня последний рабочий перед длинными выходными — в компаниях предстоящий праздник отмечают с утра

С самого утра в эту пятницу, 21 февраля, новосибирские компании поздравляют своих коллег с Днём защитника Отечества — сам праздник в этом году пришёлся на воскресенье.

НГС следит за празднованием в режиме онлайн. Как в вашем офисе поздравили мужчин? Какие необычности и сюрпризы для них приготовили?

Присылайте фото, видео и рассказы через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.