В новосибирских офисах начинают отмечать 23 Февраля — ждём ваших фото (онлайн)

В компании АО «ЭННОВА» девушки устроили своим мужчинам настоящий спортивный праздник. На входе оформлена фотозона, где каждый желающий может сделать фото на память с прекрасными чирлидершами.
В таком экстравагантном виде поздравляют сегодня офисных сотрудников девушки из шоу-балета «Виктория».
Пивные танки в городе — такое видео прислали только что из транспортно-экспедиционной компании «Экспресс Мастер». Мы продолжаем следить за развитием событий.
Путь к сердцу мужчин лежит не только через желудок, но и через глаза — фотографией такой красивой праздничной сладости прислала в редакцию читательница НГС.
В День защитника Отечества в бой идёт и алкогольная артиллерия.
Если в этот праздник хочется преподнести подарок «не как у всех», то почему бы не подарить мужчине букетик цветов?
Вот такой сувенирный пряник обнаружил сегодня утром на своём рабочем столе энергетик АО «РЭС».
Мужчина дополнил, что на этикетке этого кондитерского изделия указано, что оно «содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Однако 23 февраля — праздник крепких и сильных духом мужчин, которым любой пряник по зубам.