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В новосибирских офисах начинают отмечать 23 Февраля — ждём ваших фото (онлайн)

Рассказывайте, как в вашей компании сегодня отмечают праздник

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Сегодня последний рабочий перед длинными выходными — в компаниях предстоящий праздник отмечают с утра

Сегодня последний рабочий перед длинными выходными — в компаниях предстоящий праздник отмечают с утра

С самого утра в эту пятницу, 21 февраля, новосибирские компании поздравляют своих коллег с Днём защитника Отечества — сам праздник в этом году пришёлся на воскресенье. 

НГС следит за празднованием в режиме онлайн. Как в вашем офисе поздравили мужчин? Какие необычности и сюрпризы для них приготовили?

Присылайте фото, видео и рассказы через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Дмитрий Северов

В компании АО «ЭННОВА» девушки устроили своим мужчинам настоящий спортивный праздник. На входе оформлена фотозона, где каждый желающий может сделать фото на память с прекрасными чирлидершами.

Дмитрий Северов

В таком экстравагантном виде поздравляют сегодня офисных сотрудников девушки из шоу-балета «Виктория». 

Дмитрий Северов

Пивные танки в городе — такое видео прислали только что из транспортно-экспедиционной компании «Экспресс Мастер». Мы продолжаем следить за развитием событий.

Дмитрий Северов

Путь к сердцу мужчин лежит не только через желудок, но и через глаза — фотографией такой красивой праздничной сладости прислала в редакцию читательница НГС.

Дмитрий Северов

В День защитника Отечества в бой идёт и алкогольная артиллерия. 

Дмитрий Северов

Если в этот праздник хочется преподнести подарок «не как у всех», то почему бы не подарить мужчине букетик цветов?

Дмитрий Северов

Вот такой сувенирный пряник обнаружил сегодня утром на своём рабочем столе энергетик АО «РЭС». 

Мужчина дополнил, что на этикетке этого кондитерского изделия указано, что оно «содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Однако 23 февраля — праздник крепких и сильных духом мужчин, которым любой пряник по зубам. 

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23 февраляДень защитника Отечества
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КОММЕНТАРИИ (157)

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21 фев 2020 в 08:40

А самое забавное, что мужской контингент офисов сегодня - это процентов, наверное, на 80-90 люди, которые в армии не служили, служить не будут, да и не хотели никогда. Но ходить по офисам они сегодня будут с видом бывалых вояк, прошедших все горячие точки мира...)))

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21 фев 2020 в 08:37

Офисный планктон опять будет ерундой заниматься. Хотя реально к армии имел отношение максимум 1 % офисных сотрудников)))

21 фев 2020 в 08:36

А много служивших в армии то ,среди офисного планктона ? Откосившие от армии,любят получать подарки в тот знаменательный день для настоящих мужчин.