«Кто все эти люди, что стоят в обе стороны»: во время метели новосибирцы попали в 10-балльные пробки

— Я вообще не понимаю, кто эти люди, которые стоят целый день в обе стороны, — написал пользователь Михаил Сметанин.

Большой затор образовался на улице Большевистской от автозаправки на Большевистской, 278 до Речного вокзала. Автомобилисты начали высказывать своё недовольство на 2ГИС.

Вечером 20 февраля в Новосибирске во время снегопада собрались серьёзные пробки. Сервис 2ГИС оценил их в 10 баллов.

— Можно отсюда уехать хотя бы без пробок или нет? — написал автомобилист, который едет в сторону Речного вокзала.

Пробки также сковали центр города. Автомобили стоят на улицах Орджоникидзе, Советской, Фрунзе, Октябрьской магистрали и на улице Ленина в Тихом центре. Сложности также наблюдаются на улицах Депутатской, Максима Горького, Серебренниковской, Октябрьской и площади Кондратюка. Также пробка образовалась на Красном проспекте от дома № 70 до площади Калинина.

В Калининском районе затруднено движение по улице Богдана Хмельницкого. По сообщениям автомобилистов, на этой дороге столкнулись автобус и автомобиль, ещё одна авария затруднила движение в среднем и правом ряду. Движение в сторону улицы Учительской перекрыто. Автомобили также стоят на улице Писемского.

— Что опять такое? В этом городе можно ездить без пробок? Задолбало это уже, — написал пользователь Павел Путинцев.



На левом берегу движение парализовано на улице Ватутина, Новогодней, Блюхера, участке ул. Немировича-Данченко от дома № 102 до ул. Сибиряков-Гвардейцев. Также затор образовался на улице Петухова до Советского шоссе, Троллейной, Вертковской и Покрышкина.