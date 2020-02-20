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Дороги и транспорт

«Кто все эти люди, что стоят в обе стороны»: во время метели новосибирцы попали в 10-балльные пробки

На дорогах города произошло множество аварий

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Вечером в Новосибирске автомобилисты вынуждены стоять в пробках

Вечером в Новосибирске автомобилисты вынуждены стоять в пробках

Вечером 20 февраля в Новосибирске во время снегопада собрались серьёзные пробки. Сервис 2ГИС оценил их в 10 баллов.

Большой затор образовался на улице Большевистской от автозаправки на Большевистской, 278 до Речного вокзала. Автомобилисты начали высказывать своё недовольство на 2ГИС.

— Я вообще не понимаю, кто эти люди, которые стоят целый день в обе стороны, — написал пользователь Михаил Сметанин.

Движение на ул. Большевистской практически парализовано

Движение на ул. Большевистской практически парализовано

— Можно отсюда уехать хотя бы без пробок или нет? — написал автомобилист, который едет в сторону Речного вокзала.

Пробки также сковали центр города. Автомобили стоят на улицах Орджоникидзе, Советской, Фрунзе, Октябрьской магистрали и на улице Ленина в Тихом центре. Сложности также наблюдаются на улицах Депутатской, Максима Горького, Серебренниковской, Октябрьской и площади Кондратюка. Также пробка образовалась на Красном проспекте от дома № 70 до площади Калинина.

Сложнее всего дорожная обстановка на улицах Орджоникидзе, Советской, Фрунзе, Октябрьской магистрали

Сложнее всего дорожная обстановка на улицах Орджоникидзе, Советской, Фрунзе, Октябрьской магистрали

В Калининском районе затруднено движение по улице Богдана Хмельницкого. По сообщениям автомобилистов, на этой дороге столкнулись автобус и автомобиль, ещё одна авария затруднила движение в среднем и правом ряду. Движение в сторону улицы Учительской перекрыто. Автомобили также стоят на улице Писемского.

В Калининском районе движение парализовано на ул. Богдана Хмельницкого

В Калининском районе движение парализовано на ул. Богдана Хмельницкого

— Что опять такое? В этом городе можно ездить без пробок? Задолбало это уже, — написал пользователь Павел Путинцев.

На левом берегу движение парализовано на улице Ватутина, Новогодней, Блюхера, участке ул. Немировича-Данченко от дома № 102 до ул. Сибиряков-Гвардейцев. Также затор образовался на улице Петухова до Советского шоссе, Троллейной, Вертковской и Покрышкина.

Пробки наблюдаются и в Ленинском, и в Кировском районах

Пробки наблюдаются и в Ленинском, и в Кировском районах

Ранее синоптики предупредили, что осадки в городе продолжатся и в пятницу, 21 февраля.

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пробкиулица БольшевистскаяЛевый берегПравый берегметель
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КОММЕНТАРИИ (74)

Фото пользователя
20 фев 2020 в 18:45

В пробки попали только те, кто не умеет пользоваться навигатором.

Фото пользователя
20 фев 2020 в 18:50

Да стоим то по тем же причинам. Ну не умеет мэрия работать с уборкой снега. Да хотя и без снега не умеет...

Фото пользователя
20 фев 2020 в 18:56

Большие дяди любят такие мелкие игрушечные машинки, главное принять правильное положение на креслице.....и можно ехать..