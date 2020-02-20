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Происшествия

Кричали и ругались: мужчина выпал из окна многоэтажки на Одоевского

По словам очевидцев, перед трагедией мужчина участвовал в драке

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Сейчас на месте работает полиция&nbsp;

Сейчас на месте работает полиция 

Сегодня, 20 февраля, вечером в Первомайском районе Новосибирска из окна многоэтажки по адресу Одоевского, 1/7 выпал мужчина. 

— В полицию поступила информация о том, что из окна выпал мужчина, от полученных травм скончался на месте. Сейчас на месте работают сотрудники отдела полиции № 9 «Первомайский». Обстоятельства гибели мужчины выясняются, а также личность погибшего. 

По словам очевидцев, перед трагедией на одном из балконов многоэтажки была драка. 

— На балконе была потасовка: кричали, ругались и вроде дрались, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница. — И девушка, которая там была, убежала после всего этого. 

Если у вас есть информация о происшествии, вы лично знали погибшего или стали свидетелем случившегося, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157-00-00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В начале года в Калининском районе на улице Мясниковой женщина выпала из окна и осталось жива. Следователи обнаружили в квартире тело её 9-летнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства

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мужчина выпал из окнаОдоевского
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КОММЕНТАРИИ (24)

Фото пользователя
20 фев 2020 в 18:43

В этих домах целые подъезды раздают детдомовским. Подозреваю, это из их контингента.

Фото пользователя
20 фев 2020 в 18:46

Я уже говорила - мужчины совершенно не умеют держать себя в руках. Пропадают от любви к женщинам. Вот и здесь, видимо , не обошлось без любовной страсти ......

Фото пользователя
20 фев 2020 в 18:38

Девушку делили? Точно девушку? Надоели уже слово "девушка" дескридитировать!