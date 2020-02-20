Кричали и ругались: мужчина выпал из окна многоэтажки на Одоевского

Сегодня, 20 февраля, вечером в Первомайском районе Новосибирска из окна многоэтажки по адресу Одоевского, 1/7 выпал мужчина.
— В полицию поступила информация о том, что из окна выпал мужчина, от полученных травм скончался на месте. Сейчас на месте работают сотрудники отдела полиции № 9 «Первомайский». Обстоятельства гибели мужчины выясняются, а также личность погибшего.
По словам очевидцев, перед трагедией на одном из балконов многоэтажки была драка.
— На балконе была потасовка: кричали, ругались и вроде дрались, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница. — И девушка, которая там была, убежала после всего этого.
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В начале года в Калининском районе на улице Мясниковой женщина выпала из окна и осталось жива. Следователи обнаружили в квартире тело её 9-летнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.