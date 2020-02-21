В Новосибирске двум сёстрам запретили ходить в детский сад из-за укусов насекомых - мать посчитала это незаконным

В детском саду уверены, что дети Анастасии могут принести насекомых с собой на одежде, сама мама двойняшек ссылается на дезинсекторов, которые этих насекомых у неё в квартире не обнаружили Фото: архив НГС; Анастасия Конякина

В Новосибирске заведущая детского сада №422 запретила двум сёстрам ходит в учреждение из-за следов укусов у одной из них. Мать девочек заявила, что пожаловалась в прокуратуру, так как врач в больнице выдал справку о том, что посещение разрешено. Корреспонденту НГС мама девочек Анастасия Конякина рассказала, что инцидент произошёл в начале февраля, после того, как у одной из её дочерей воспитатель обнаружила дерматит, который та расчёсывала.

Что рассказала мама о конфликте в детсаду

— Нас вывели из детского сада и сказали, что без справки дерматолога, мы вас не примем. Мы, конечно, послушались, вышли из детского сада, сходили к дерматологу, которая осмотрела укусы и не увидела никакого карантина. Выписала справки, что мы допущены до детсада, там значится «аллергический дерматит» и «укусы насекомых». Я с ними пошла к педиатру, тот тоже дал добро на детский сад и тоже выписал справки, что мы допущены. С этими четырьмя справками я привела детей обратно, при этом укусы уже заживали. Когда заведующая увидела это (строчку в справке — Прим.ред), что это укусы насекомых, она позвонила мне и с угрозой сказала, что подаст на нас в суд, чтобы я выводила детей из садика, чтобы те никого не перезаражали. Но мои дети заразы не несут, это и в справках есть, — рассказала мама двойняшек (справки имеются в распоряжении редакции).



По её словам, укусы были обнаружены лишь у одной из её дочерей, но заведующая учреждением настояла на том, чтобы его покинули обе девочки, пока их мама «не приведёт всё в порядок» до полного излечения.

— Вторая девочка совершенно чистая, здоровая, ни укусов, ничего. В справке значится «здорова», но из детсада вывели и её. Заведующая говорит, что это для безопасности остальных детей, чтобы не заразить никого, потому что у нас дома якобы насекомые. Но дерматолог говорит, что о распространении инфекции речи не идёт, дети не заразные, — отметила мама девочек.

Сама мама недоумевает, какие насекомые могли искусать ребёнка — в качестве профилактики, она вызвала в дом дезинсектора, чтобы тот обработал дом.

— Специалиста я вызвала на прошлой неделе. Сразу поясню, почему так поздно: я многодетная мать, и с этим детским садом точно не могу устроиться на работу. Я одна обеспечиваю троих детей, и мне накопить эту сумму на дезинсектора — четыре тысячи рублей — очень сложно. Так вот, дезинсектор посмотрел и сказал, что не видит источника укусов. У меня подтверждающий документ есть. Но обработку я всё равно сделала, — добавила она.



Сразу после того, как в детском саду её дочерям повторно отказали в посещении, Анастасия Конякина отправилась к заведующей, но проблему не удалось решить и с руководством, а разговор мамы, заведующей и воспитателя перерос в конфликт.

— Заведующая так и сказала: в моём детсаду я вправе делать всё. Я даже разговор этот специально записала. Я им сказала: насекомые и летом детей кусают, я видела ранки и похуже, но почему именно с моими детьми так? Начинают выводить, гнобить, да ещё и осматривать всей толпой, — поделилась Анастасия.

Как пояснила она, после того, как девочки появились в детском саду повторно, одну из них заведующая вызвала в своей кабинет на осмотр. Дочь Анастасии также рассказала, что укусы на её теле осматривала и нянечка их группы.

В настоящее время дети Анастасии Конякиной вновь посещают детсад — для этого их маме пришлось повторно получить справки у педиатра и дерматолога. Однако женщина считает отказ руководства детсада №422 посещать учреждение её детям неправомерным и сейчас дожидается ответа прокуратуры.



Корреспондент НГС написал запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой уточнить, получали ли там заявление Анастасии Конякиной и планирует ли ведомство организовывать проверку детского учреждения. На момент публикации материала ответ от прокуратуры ещё не поступил. Позиция заведующей

На вопрос корреспондента НГС о том, почему детей Анастасии вывели из учреждения, несмотря на наличие разрешающих справок от врача, заведующая детским садом №422 Людмила Мирошник, ответила, что это произошло после того, как воспитатель и дети заметили, как ребёнок расчёсывается.

— Девочку вывел врач, именно она, а не кто-то другой из детского сада. Её повторно вывел врач только на основании того, что ребёнок расчёсывается и так далее и тому подобное. Понимаете, моего врача это (разрешающие справки из поликлиники — Прим.ред.) не удовлетворило. Она поставила в известность заведующего отделением, на каком основании была эта справка, главного врача больницы… Понимаете, тут мамочка свою энергию совсем бы на другое направила. Здесь я считаю, на таком уровне идёт… Вот как сейчас некоторые родители привыкли считать, что если заведующая, то она где-то не права, если воспитатель, то он тоже не прав. Мы, знаете, уже, если честно, подустали от всего от этого, что родитель всегда прав. Это не всегда так, — эмоционально заявила она.



Людмила Мирошник в беседе с корреспондентом подчеркнула, что ребёнок был выведен из детского сада временно с сохранением места, а его маме врачом и руководством учреждения была адресована просьба залечить ранки и «отрегулировать ситуацию».

— Смею ещё раз вас уверить: я стою на страже всех детей. Представляете, какие могут быть последствия, если эту проблему не решить вовремя? Я предупредила свою администрацию на уровне района, что такая вот у нас ситуация. А мне было сказано так: «Людмила Владимировна, вы даже можете вызвать Роспотребнадзор в квартиру мамы». Но я не стала этого делать и не буду, но маме сказала решить это всё на своём, местном уровне. Я за 33 года работы заведующей, в первый раз с клопами связываюсь, и я боюсь, что их могут принести с одежкой, с ещё чем…, — добавила она.

В том, что дочь Анастасии покусали клопы, заведующая не сомневается, об этом, по её словам, сказала сама женщина, добавив, что избавляется от них при помощи мыльно-содового раствора. (При этом в разговоре с НГС Анастасия отрицала, что говорила заведующей про клопов - Прим.ред)



— Один ребёночек, который на первом этаже кроватки спит, — весь искусанный, а второй ребёночек — на втором спит. У неё действительно укусов нет, видимо достаётся первой девочке. Видите как, если ситуация не решилась, то и вторая девочка, хоть её и не покусали, может с собой принести… Я только с этих позиций рассуждаю, только с позиций защиты остальных детей. Ой, да я вообще представляю, если тут эта зараза заведётся (клопы — Прим.ред.), мы это потом ничем не выведем. И кабинки, и одежда, и книги — не дай бог, — подытожила она.

«С мамой составлена беседа» — в мэрии рассказали, как отреагировали на инцидент

В департаменте образования мэрии Новосибирска, куда обратилась корреспондент НГС, сообщили, что свежие укусы на теле одной из девочек были обнаружены ещё в январе, а маму информировали о состоянии двойняшек неоднократно. Там же ссылаются на беседу заведующей детсадом, воспитателя и мамы, в которой последняя призналась в наличии клопов в квартире.

— Ребёнок был направлен к участковому педиатру для лечения в период обострения дерматита по причине возобновляющихся укусов насекомыми 11 февраля. Интенсивное расчёсывание приводит к возникновению воспалительного инфекционного процесса, в том числе стрептодермии, что опасно для окружающих. Вне обострения дерматита, в период ремиссии, дети посещают дошкольную образовательную организацию при предоставлении справки врача-дерматолога, — пояснили в департаменте.

