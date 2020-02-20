Скопилось много снега: подробности обрушения крыши здания на «Золотой Ниве»

Верхние этажи здания, где обрушилась крыша, пустуют Фото: АСТ-54

В администрации гаражного комплекса рассказали, из-за чего сегодня днём, 20 февраля, в здании рухнула крыша. — Большое количество снега (стало причиной обрушения. — Прим. ред.), пострадавших нет, упало там порядка 18 квадратных метров кровли, — рассказали в администрации гаражного комплекса. Корреспондент НГС съездил на место происшествия, чтобы посмотреть, как выглядит здание.

По словам сотрудников, здание ещё не достроено Фото: Дмитрий Северов

Помещения, которые находятся под крышей, пустовали и никак не использовались.

— Здание ещё не сдано, ещё тут работы ведутся, поэтому ничего такого страшного нет, — уточнили сотрудники комплекса.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области НГС рассказали, что вызовов на улицу Лежена не было.

— Заявок в МЧС не поступало никаких о подобном происшествии. Но, так как мы в СМИ и социальных сетях увидели фотографию и подобную информацию, то в настоящий момент туда прибыла оперативная группа, — рассказывали в МЧС в 15:44.

На место обрушения приехали спасатели Фото: Дмитрий Северов

Один из очевидцев сообщил, что арендует гараж на первом этаже уже около полугода. Другая собеседница корреспондента НГС рассказала, что некоторые приобрели гаражи в собственность.



На первом этаже гаражного комплекса уже стоят автомобили Фото: Дмитрий Северов

Член правления гаражного кооператива сообщила, что сами гаражи занимают 7 этажей, а под крышей находятся пустые помещения.

Всего в здании 9 этажей Фото: Дмитрий Северов

На место также прибыли спасатели МАСС. Сотрудники комплекса сообщили, что спасатели продумают, как убрать провисающую конструкцию.



На место также прибыли спасатели МАСС Фото: Дмитрий Северов