Скопилось много снега: подробности обрушения крыши здания на «Золотой Ниве»

В администрации гаражного комплекса рассказали, из-за чего сегодня днём, 20 февраля, в здании рухнула крыша.
— Большое количество снега (стало причиной обрушения. — Прим. ред.), пострадавших нет, упало там порядка 18 квадратных метров кровли, — рассказали в администрации гаражного комплекса.
Корреспондент НГС съездил на место происшествия, чтобы посмотреть, как выглядит здание.
Помещения, которые находятся под крышей, пустовали и никак не использовались.
— Здание ещё не сдано, ещё тут работы ведутся, поэтому ничего такого страшного нет, — уточнили сотрудники комплекса.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области НГС рассказали, что вызовов на улицу Лежена не было.
— Заявок в МЧС не поступало никаких о подобном происшествии. Но, так как мы в СМИ и социальных сетях увидели фотографию и подобную информацию, то в настоящий момент туда прибыла оперативная группа, — рассказывали в МЧС в 15:44.
Один из очевидцев сообщил, что арендует гараж на первом этаже уже около полугода. Другая собеседница корреспондента НГС рассказала, что некоторые приобрели гаражи в собственность.
Член правления гаражного кооператива сообщила, что сами гаражи занимают 7 этажей, а под крышей находятся пустые помещения.
На место также прибыли спасатели МАСС. Сотрудники комплекса сообщили, что спасатели продумают, как убрать провисающую конструкцию.
После того, как на месте закончил работу экипаж МЧС, информацию о происшествии прокомментировали в пресс-службе ведомства.
— По этому адресу 7-этажное здание с мансардным этажом. Произошло обрушение конструкций кровли на мансардный этаж. Он пустовал. Там не было никого и ничего, пострадавших нет. По предварительной информации, из-за снеговой нагрузки произошло обрушение конструкций кровли, — рассказали в ГУ МЧС в 16:59.
Ночью 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша. Из-под завалов извлекли пятерых человек. Под завалами погибла 22-летняя студентка медицинского вуза Туяна Прушенова. Установили владельца здания, по информации прокуратуры, оно стояло на балансе в СО РАН. При этом постройка считалась заброшенной и аварийной. Кому и каким образом сдавалось здание, неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка — гараж-пати.
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