Мишустина среди кандидатов в премьеры не было: Путин рассказал, как менял правительство

Когда он принял решение о смене правительства, Путин так и не сказал Фото: «ВКонтакте» / ТАСС

В интервью ТАСС президент объяснил решение сменить правительство, почему Медведева нельзя называть вице-президентом, и рассказал, из-за чего пришлось спорить с новым премьером. Беседа уложилась в 12 минут. Мы посмотрели видео за вас и расскажем о самых важных моментах.

Видео: «ВКонтакте» / ТАСС

Зачем меняли правительство?

Кабинет Медведева в последний раз прошел реновацию в 2018 году, однако вопрос о его обновлении долго не обсуждался. По словам президента, об этом давно были в курсе только он и Дмитрий Медведев, но обнародовать решение решили далеко не сразу.



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Прежний состав, по признанию Путина, «немало сделал с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов»: определил цели развития, отработал инструменты для их достижения. После этого у президента появилась убежденность, что по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной подготовкой, настроенные на конечный результат. Поэтому произошла рокировка: одних перевели из администрации президента в правительство, других — наоборот.

— Если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей, — объясняет Путин.

О новой должности Медведева

Экс-премьеру Дмитрию Медведеву долго ждать новой должности не пришлось. В течение недели он уже занял новый пост, которого до этого в России не существовало — заместителя председателя Совета безопасности.

— А ничего в этом необычного нет. Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим у нас основным законом страны президент имеет право своим указом этот люк в законодательстве заполнить, а потом принимать в качестве закона. Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного, — пояснил Путин.



При этом глава государства попросил не путать эту должность с вице-президентом страны. Также он рассказал, что не видит поспешности в принятии решения и законодательного закрепления должности заместителя председателя Совбеза. — Юридическая практика такая: если люк в законодательстве есть — указ президента, а потом это имплементируется в законе. А второе — а зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется? Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране? Поэтому здесь люка во власти никогда не должно быть, никогда, — сказал Владимир Путин. — Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год.

О выборе Мишустина премьером

Президент не назвал всех кандидатов на пост нового премьер-министра, лишь заявив, что в предложенных персоналиях было четыре человека и Мишустина среди них не оказалось. Назначить его новым главой правительства — решение самого Путина. И вот чем он руководствовался.



Сериал с вопросами Путину продлится до конца марта Фото: «ВКонтакте» / ТАСС

— Личными и деловыми качествами Михаила Владимировича. Учитывалось даже не то, что он провел цифровизацию в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата, — поделился президент.

О ноунеймах в правительстве и времени на раскачку, которого нет

Многим показалось, что новые лица правительства — ноунеймы, о которых толком ничего не известно, но у Владимира Путина на этот счет свое мнение.

— Я подбирал не по критерию, согласно которому о людях ничего не известно, а по критериям их профессиональной пригодности. Для меня, для Михаила Владимировича Мишустина эти люди как раз известны как хорошие специалисты. И в значительной степени я в этом смысле ориентировался на его мнение, — говорит Путин. — Были несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован. Я с ним согласился.



При этом президент заявил, что у нового правительства нет никакого люфта на доказательство своей профпригодности, и заверил, что все они «в теме».

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