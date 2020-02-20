Чтобы было, как в Лондоне: власти решили равномерно распределить по Новосибирску зелёные зоны

Зелёные пространства в городе хотят распределить равномерно Фото: Ольга Бурлакова

Зелёные зоны в Новосибирске решили развивать по тому же принципу, что и в Лондоне — они должны распространяться равномерно. Об этом 20 февраля на совещании по их развитию рассказала Светлана Гижицкая, глава отдела в управлении по благоустройству общественных пространств (входит в департамент культуры, спорта и молодёжной политики). Новая стратегия Гижицкая представила стратегию благоустройства и озеленения общественных пространств. В ходе выступления она сравнила количество зелёных зон в Новосибирске и в Лондоне.



— В Лондоне сейчас 38% озеленённых пространств, у нас — 29,3%. Но если мы посмотрим увеличенно, в чуть большем масштабе территории, то мы увидим действительно существенную разницу. Мы видим, что в Лондоне зелёные насаждения имеют мозаичное, равномерное распространение. У нас ситуация иная: у нас большее количество массивов — на периферии, это зелёные клинья, — сказала Гижицкая.

Самая напряжённая обстановка с озеленением сложилась в Центральном, Железнодорожном, Кировском и Ленинском районах.

— Если мы хотим развивать зелёный каркас города Новосибирска, который является физической основой для общественных пространств и целиком для комфортной среды, мы должны решать вот эту проблему перераспределения, — добавила Гижицкая.

Специалист заявила, что для того, чтобы обеспечить равномерное распределение зелёных зон, нужно воссоздать реестр насаждений, отслеживать изменение числа деревьев. Для этого Гижицкая предлагает привлекать и жителей города.

— Мы должны стараться сделать так, чтобы там, где зелёных насаждений мало, их стало больше. Там, где они есть, их сохранить в том объёме, в каком они есть, и постараться их сделать чуть-чуть более доступными в буферных зонах, — рассказала Светлана Гижицкая.



Пространство хотят развивать так, чтобы у каждого жителя была возможность дойти до озеленённой территории за 15 минут.

Зачем понадобилось новое управление в мэрии Управление по благоустройству общественных пространств появилось в департаменте в 2020 году. Это нововведение объяснила его глава Анна Терешкова.

— В последние годы общественные пространства, городские зелёные территории были разобщены и находились в ведении разных структурных подразделений мэрии. Результатом такого разобщения становятся проблемы функционирования этих территорий, одной из видимых причин проблем парков является культурный уклон в их деятельности, в ущерб уходу за зелёными насаждениями, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

При этом ситуация с парками и бульварами обратная. «Горзеленхоз» и ДЭО занимаются уходом за зелёными насаждениями, но не развивают эти территории как городские общественные пространства.

— Так как отсутствует единая система управления, то нет и единой идеологии по системе озеленения города, единых подходов и принципов, — назвала ещё одну причину Терешкова.

