Чтобы было, как в Лондоне: власти решили равномерно распределить по Новосибирску зелёные зоны

Зелёные зоны в Новосибирске решили развивать по тому же принципу, что и в Лондоне — они должны распространяться равномерно.
Об этом 20 февраля на совещании по их развитию рассказала Светлана Гижицкая, глава отдела в управлении по благоустройству общественных пространств (входит в департамент культуры, спорта и молодёжной политики).
Новая стратегия
Гижицкая представила стратегию благоустройства и озеленения общественных пространств. В ходе выступления она сравнила количество зелёных зон в Новосибирске и в Лондоне.
— В Лондоне сейчас 38% озеленённых пространств, у нас — 29,3%. Но если мы посмотрим увеличенно, в чуть большем масштабе территории, то мы увидим действительно существенную разницу. Мы видим, что в Лондоне зелёные насаждения имеют мозаичное, равномерное распространение. У нас ситуация иная: у нас большее количество массивов — на периферии, это зелёные клинья, — сказала Гижицкая.
Самая напряжённая обстановка с озеленением сложилась в Центральном, Железнодорожном, Кировском и Ленинском районах.
— Если мы хотим развивать зелёный каркас города Новосибирска, который является физической основой для общественных пространств и целиком для комфортной среды, мы должны решать вот эту проблему перераспределения, — добавила Гижицкая.
Специалист заявила, что для того, чтобы обеспечить равномерное распределение зелёных зон, нужно воссоздать реестр насаждений, отслеживать изменение числа деревьев. Для этого Гижицкая предлагает привлекать и жителей города.
— Мы должны стараться сделать так, чтобы там, где зелёных насаждений мало, их стало больше. Там, где они есть, их сохранить в том объёме, в каком они есть, и постараться их сделать чуть-чуть более доступными в буферных зонах, — рассказала Светлана Гижицкая.
Пространство хотят развивать так, чтобы у каждого жителя была возможность дойти до озеленённой территории за 15 минут.
Зачем понадобилось новое управление в мэрии
Управление по благоустройству общественных пространств появилось в департаменте в 2020 году. Это нововведение объяснила его глава Анна Терешкова.
— В последние годы общественные пространства, городские зелёные территории были разобщены и находились в ведении разных структурных подразделений мэрии. Результатом такого разобщения становятся проблемы функционирования этих территорий, одной из видимых причин проблем парков является культурный уклон в их деятельности, в ущерб уходу за зелёными насаждениями, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
При этом ситуация с парками и бульварами обратная. «Горзеленхоз» и ДЭО занимаются уходом за зелёными насаждениями, но не развивают эти территории как городские общественные пространства.
— Так как отсутствует единая система управления, то нет и единой идеологии по системе озеленения города, единых подходов и принципов, — назвала ещё одну причину Терешкова.
Новое управление возглавил Вадим Полещук, который ранее работал заместителем начальника в управлении культуры мэрии и курировал проекты развития городских парков. Заместителем назначили Марию Смирнову, которая с 2015 года курировала проект по развитию зелёных зон и проект по комфортной среде. Отдел сопровождения благоустройства и озеленения возглавила кандидат биологических наук Светлана Гижицкая.
— Анатолий Евгеньевич, у нас есть такая инициатива от нашего департамента: мы говорим, что в мэрии есть главный архитектор, главный художник, и мы хотим, чтобы у нас в мэрии был главный садовник, которым бы стала Светлана Александровна, потому что за зелень, мне кажется, нужно так же отвечать, как за архитектурный облик города, — обратилась Анна Терешкова сегодня совещании к мэру.
Ранее во время обсуждений генплана Новосибирска проектировщики оставили возможность строительства улицы Предпринимателей вдоль реки Первая Ельцовка. Это вызвало ожесточённые споры с горожанами, пришедшими на слушания. Местные жители настаивают, что здесь должен быть парк.