Силовики в масках вытащили из машины человека: на видео попал фрагмент задержания в Новосибирске

Телеграм-канал «Силовики» опубликовал видео, сообщив, что на нём зафиксировано задержание манёврового диспетчера железнодорожной станции Новосибирск-Главный.
В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать информацию. Западно-Сибирское следственное управление на
транспорте СК РФ на момент публикации было недоступно. В пресс-службе ЗСЖД попросили обратиться за комментарием в правоохранительные органы.
Активные действия в ролике начинаются после того, как в стоящей легковой машине подъезжает микроавтобус с силовиками. Из него выходит группа из 6 человек в защитной экипировке. Они вытаскивают из машины мужчину, который падает на землю.
— За эту сумму (ежемесячное вознаграждение) коммерсанты решали с диспетчерами вопрос о постановке поезда на нужный путь, чтобы поезда с пассажирами останавливались у перронов, где стоит их палатка с фастфудом, тем самым обеспечивая себе прибыль, — сообщается в телеграм-канале.
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