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Криминал

Силовики в масках вытащили из машины человека: на видео попал фрагмент задержания в Новосибирске

Сообщается, что задержание было из-за взятки

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Диспетчера задержали вчера

Диспетчера задержали вчера

Телеграм-канал «Силовики» опубликовал видео, сообщив, что на нём зафиксировано задержание манёврового диспетчера железнодорожной станции Новосибирск-Главный.

В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать информацию. Западно-Сибирское следственное управление на

транспорте СК РФ на момент публикации было недоступно. В пресс-службе ЗСЖД попросили обратиться за комментарием в правоохранительные органы.

Активные действия в ролике начинаются после того, как в стоящей легковой машине подъезжает микроавтобус с силовиками. Из него выходит группа из 6 человек в защитной экипировке. Они вытаскивают из машины мужчину, который падает на землю.

— За эту сумму (ежемесячное вознаграждение) коммерсанты решали с диспетчерами вопрос о постановке поезда на нужный путь, чтобы поезда с пассажирами останавливались у перронов, где стоит их палатка с фастфудом, тем самым обеспечивая себе прибыль, — сообщается в телеграм-канале.

Если вы знаете подробности произошедшего — сообщайте нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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КОММЕНТАРИИ (14)

саша
20 фев 2020 в 14:26

надо было ротой его брать! 6 человек маловато будет! Как-будто матерого рецидивиста брали!

Фото пользователя
20 фев 2020 в 14:26

29 февраля? Прям из будущего репортаж?

20 фев 2020 в 14:27

Одним не понравилось, что с ними не поделились. Теперь другие брать будут.