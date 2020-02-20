Силовики в масках вытащили из машины человека: на видео попал фрагмент задержания в Новосибирске

Диспетчера задержали вчера Фото: телеграм-канал Силовики

Телеграм-канал «Силовики» опубликовал видео, сообщив, что на нём зафиксировано задержание манёврового диспетчера железнодорожной станции Новосибирск-Главный. В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать информацию. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ на момент публикации было недоступно. В пресс-службе ЗСЖД попросили обратиться за комментарием в правоохранительные органы. Активные действия в ролике начинаются после того, как в стоящей легковой машине подъезжает микроавтобус с силовиками. Из него выходит группа из 6 человек в защитной экипировке. Они вытаскивают из машины мужчину, который падает на землю.

— За эту сумму (ежемесячное вознаграждение) коммерсанты решали с диспетчерами вопрос о постановке поезда на нужный путь, чтобы поезда с пассажирами останавливались у перронов, где стоит их палатка с фастфудом, тем самым обеспечивая себе прибыль, — сообщается в телеграм-канале.

Видео: телеграм-канал Силовики