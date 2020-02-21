Названы новосибирские парки, которые благоустроят в этом году. Публикуем список и показываем фото

Главным проектом года назвали Монумент и Сквер Славы Фото: Ольга Бурлакова

В мэрии назвали список парков и скверов, которыми займутся в 2020 году. Накануне его огласил начальник управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук. Благоустройство По словам Полещука, благоустройство и озеленение Монумента и Сквера Славы — основной проект подразделения на 2020 год. Ремонт там начался ещё в 2019 году. — В этом году мы проведем ремонт и реставрационные работы мемориальных элементов, расположенных в Сквере Славы, <...> продолжим работу по озеленению этой территории, — сообщил Полещук журналистам.

Ремонт в Сквере Славы начали в 2019 году Фото: Ольга Бурлакова

В сквере продолжат озеленение территории Фото: Стас Соколов

Ожидается и появление Затулинского дисперсного парка. — Речь идет о комплексом благоустройстве и создании принципиально нового общественного пространства на территории Затулинского городка аттракционов, сквера Союз Кировчан, территории, прилегающей к кинотеатру «Рассвет», пешеходных дорожек вдоль улицы Зорге, — объяснил Полещук. По словам чиновника, проект парка разрабатывали 2 года, а сейчас авторы ожидают заключения госэкспертизы. К строительно-монтажным работам планируют приступить весной или летом. Заказчиком будет парк культуры и отдыха «Бугринская роща».

Ремонт Затулинского парка планируют начать в весенне-летний период Фото: Михаил Тилинин / 2ГИС

Капитальный ремонт По словам Полещука, часть парков и скверов ждет капитальный ремонт, а не «формирование новых общественных пространств». Одним из них станет сквер 25 лет Победы в Первомайском районе. — Уже на следующей неделе мы проведем в районе общественные обсуждения с местными жителями. Проект предполагает капитальный ремонт покрытий, установку новых лавочек, урн, ремонт ограждений, обновление зеленых насаждений, — рассказал Полещук.

Так выглядит сквер 25 лет Победы в Первомайском районе летом Фото: Константин Ганжа / google.com/maps

В Нарымском сквере в этом году планируют установить детскую площадку на месте существующей. По словам Полещука, сейчас в управлении есть только черновой проект благоустройства этой территории, который будут согласовывать с местными жителями и депутатом по округу.

Здесь планируют поменять детскую площадку Фото: Густаво Зырянов

Также планируется построить новую дорожно-тропиночную сеть и установить лавочки в сквере за НОВАТом. В 2019 году там провели работы по зеленым насаждениям.

Осенью в сквере за Оперным высадили новые деревья Фото: Густаво Зырянов

Проектирование Для части парков предстоит только разработать дизайн-проекты. Наиболее масштабные среди них — дизайн-проект сквера на Демакова и озеленение территории в пойме реки Каменки.

Сейчас на месте будущего сквера на Демакова пустырь Фото: Елена Жолнеровская / google.com / maps

Кроме того, планируется разработать проект для Нарымского сквера. — Проект будет включать в себя территории: площадь по улице Челюскинцев, Нарымский сквер, общественная территория по улице Челюскинцев, 50, озеленение территории по улице Нарымской, 19. Общая площадь проектирования — 16 гектаров, — рассказал Полещук. Он добавил, что проект предполагает общественные обсуждения.

