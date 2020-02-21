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Названы новосибирские парки, которые благоустроят в этом году. Публикуем список и показываем фото

Всего власти решили изменить больше десятка парков и скверов в городе

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Главным проектом года назвали Монумент и Сквер Славы

Главным проектом года назвали Монумент и Сквер Славы

В мэрии назвали  список парков и скверов, которыми займутся в 2020 году. Накануне его огласил начальник управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук.

Благоустройство

По словам Полещука, благоустройство и озеленение Монумента и Сквера Славы — основной проект подразделения на 2020 год. Ремонт там начался ещё в 2019 году.

— В этом году мы проведем ремонт и реставрационные работы мемориальных элементов, расположенных в Сквере Славы, <...> продолжим работу по озеленению этой территории, — сообщил Полещук журналистам. 

Ремонт в Сквере Славы начали в 2019 году&nbsp;

Ремонт в Сквере Славы начали в 2019 году 

В сквере продолжат озеленение территории

В сквере продолжат озеленение территории

Ожидается и появление Затулинского дисперсного парка.

— Речь идет о комплексом благоустройстве и создании принципиально нового общественного пространства на территории Затулинского городка аттракционов, сквера Союз Кировчан, территории, прилегающей к кинотеатру «Рассвет», пешеходных дорожек вдоль улицы Зорге, — объяснил Полещук. 

По словам чиновника, проект парка разрабатывали 2 года, а сейчас авторы ожидают заключения госэкспертизы. К строительно-монтажным работам планируют приступить весной или летом. Заказчиком будет парк культуры и отдыха «Бугринская роща».

Ремонт Затулинского парка планируют начать в весенне-летний период&nbsp;

Ремонт Затулинского парка планируют начать в весенне-летний период 

Капитальный ремонт

По словам Полещука, часть парков и скверов ждет капитальный ремонт, а не «формирование новых общественных пространств». Одним из них станет сквер 25 лет Победы в Первомайском районе. 

— Уже на следующей неделе мы проведем в районе общественные обсуждения с местными жителями. Проект предполагает капитальный ремонт покрытий, установку новых лавочек, урн, ремонт ограждений, обновление зеленых насаждений, — рассказал Полещук. 

Так выглядит сквер 25 лет Победы в Первомайском районе летом&nbsp;

Так выглядит сквер 25 лет Победы в Первомайском районе летом 

В Нарымском сквере в этом году планируют установить детскую площадку на месте существующей. По словам Полещука, сейчас в управлении есть только черновой проект благоустройства этой территории, который будут согласовывать с местными жителями и депутатом по округу. 

Здесь планируют поменять детскую площадку&nbsp;

Здесь планируют поменять детскую площадку 

Также планируется построить новую дорожно-тропиночную сеть и установить лавочки в сквере за НОВАТом. В 2019 году там провели работы по зеленым насаждениям.

Осенью в сквере за Оперным высадили новые деревья&nbsp;

Осенью в сквере за Оперным высадили новые деревья 

Проектирование

Для части парков предстоит только разработать дизайн-проекты. Наиболее масштабные среди них —  дизайн-проект сквера на Демакова и озеленение территории в пойме реки Каменки.

Сейчас на месте будущего сквера на Демакова пустырь&nbsp;

Сейчас на месте будущего сквера на Демакова пустырь 

Кроме того, планируется разработать проект для Нарымского сквера.

— Проект будет включать в себя территории: площадь по улице Челюскинцев, Нарымский сквер, общественная территория по улице Челюскинцев, 50, озеленение территории по улице Нарымской, 19. Общая площадь проектирования — 16 гектаров, — рассказал Полещук. Он добавил, что проект предполагает общественные обсуждения. 

Кроме того, разработка проекта и общественные обсуждения запланированы для территорий, расположенных вдоль улиц Карла Маркса, 41, 43 и 45, сквера по Учительской, 48, 50, 52, сквера на Тюленина, 1, сквера Сибиряков-Гвардейцев, Грибоедовской аллеи и Зыряновского сквера

Недавно прошли обсуждения генплана для Новосибирска. НГС освещал все публичные слушания. Подробнее можно почитать о Центральном округе, где хотят заменить заводы жильём, также о схеме развития Октябрьского и Дзержинского районов, где планируют развивать транспорт до нового автовокзала, и Советского района, где запланировали новую железнодорожную станцию.

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паркиозеленение
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КОММЕНТАРИИ (76)

Гость
21 фев 2020 в 07:39

Объясните мне, пожалуйста, зачем в скверах и парках детские площадки? Особннно на Монументе? Почему нельзя ограничиться дорожками, чтобы люди имели возможность просто гулять, без шумящих детей, каруселей, киосков с едой. У нас детские площадки в каждом дворе жилого дома, зачем в парке то еще?
На Монументе, сбоку от мемориала, дети катаются на плюшках. Мне кажется, это лишнее.

лена путина
21 фев 2020 в 08:00

не трогайте!!!! аж страшно стало. сейчас всё повырубаете, киосков наставите. не нааадо. нужны новые парки. старые не трогайте!!!!!!!!!!!

ту154
21 фев 2020 в 07:49

Стал также известен план реконструкции: 1. Вырубить большинство деревьев. 2. Вместо них воткнуть чахлые прутики и сказать, что это ценные породы деревьев из девственных лесов Амазонии. 3. На освободившихся площадях установить по-больше разных едален, а если повезет, то может даже целое кафе. 4. Обеспечить отдыхающих громкой музыкой, орущей из каждого угла.