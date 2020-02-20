Что происходит в Новосибирском доме ветеранов после увольнения директора — ответ минсоцразвития

В Новосибирском доме ветеранов, где в начале этой недели уволили директора Ларису Пугачёву, прокуратура ведет проверки — туда выезжали представители Роспотребнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области.
Как отмечается в ответе Министерства труда и социального развития на запрос корреспондента НГС, эти мероприятия связаны с проверкой достоверности фактов нарушения прав и условий проживания пожилых граждан, в том числе проверки фактов, опубликованных в СМИ.
— Проводятся мероприятия по обеспечению благоприятного морально-психологического климата в учреждении, а также решаются организационно-штатные вопросы. Усилен контроль качества оказания услуг проживающим гражданам в соответствии с установленными стандартами. Проводится дополнительная санитарно-гигиеническая обработка, — перечислили в министерстве.
Также с постояльцами и волонтёрскими организациями представители ведомств ведут личные приёмы.
О нарушении прав пожилых людей, проживающих в учреждении, ранее рассказывала одна из волонтёров, которая организовывала для них мероприятия. В начале этого года её, а также учеников Воскресной школы храма Михаила Архангела, не пустили в дом ветеранов вручить новогодние подарки постояльцам.