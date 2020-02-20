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Что происходит в Новосибирском доме ветеранов после увольнения директора — ответ минсоцразвития

В учреждении продолжаются проверки контрольно-надзорных органов

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В начале недели Новосибирский дом ветеранов лишился директора, а сейчас министерство и прокуратура ведут в учреждении проверки

В начале недели Новосибирский дом ветеранов лишился директора, а сейчас министерство и прокуратура ведут в учреждении проверки

В Новосибирском доме ветеранов, где в начале этой недели уволили директора Ларису Пугачёву, прокуратура ведет проверки — туда выезжали представители Роспотребнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области.

Как отмечается в ответе Министерства труда и социального развития на запрос корреспондента НГС, эти мероприятия связаны с проверкой достоверности фактов нарушения прав и условий проживания пожилых граждан, в том числе проверки фактов, опубликованных в СМИ.

— Проводятся мероприятия по обеспечению благоприятного морально-психологического климата в учреждении, а также решаются организационно-штатные вопросы. Усилен контроль качества оказания услуг проживающим гражданам в соответствии с установленными стандартами. Проводится дополнительная санитарно-гигиеническая обработка, — перечислили в министерстве.

Также с постояльцами и волонтёрскими организациями представители ведомств ведут личные приёмы.

О нарушении прав пожилых людей, проживающих в учреждении, ранее рассказывала одна из волонтёров, которая организовывала для них мероприятия. В начале этого года её, а также учеников Воскресной школы храма Михаила Архангела, не пустили в дом ветеранов вручить новогодние подарки постояльцам.

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Новосибирский дом ветерановпроверкинарушения прав
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КОММЕНТАРИИ (5)

Царь просто Царь
20 фев 2020 в 12:16

Зачем в доме ветеранов 8 !!! Бухгалтеров ? 3 штуки массовиков затейников и 2 !! Юриста ? Я еще могу понять 22 уборщика и 8 поворов. Но 8 бухгалтеров никак .

Гость
20 фев 2020 в 12:27

Без директора ни одна организация или предприятие работать не сможет. Весь рабочий процесс должен идти через директора.

20 фев 2020 в 12:24

Несколько о другом. Задумайтесь о свой старости - время летит. Какая она эта старость будет,зависит от .каждого. одинокая или в кругу родных.