Что происходит в Новосибирском доме ветеранов после увольнения директора — ответ минсоцразвития

В начале недели Новосибирский дом ветеранов лишился директора, а сейчас министерство и прокуратура ведут в учреждении проверки

В Новосибирском доме ветеранов, где в начале этой недели уволили директора Ларису Пугачёву, прокуратура ведет проверки — туда выезжали представители Роспотребнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области.

Как отмечается в ответе Министерства труда и социального развития на запрос корреспондента НГС, эти мероприятия связаны с проверкой достоверности фактов нарушения прав и условий проживания пожилых граждан, в том числе проверки фактов, опубликованных в СМИ.

