В новосибирском МВД назвали цену фальшивой 5-тысячной купюры

Сегодня, 20 февраля, в новосибирском МВД назвали цену поддельной пятитысячной купюры.
Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Новосибирску Денис Матушкин назвал стоимость поддельных пятитысячных купюр на пресс-конференции, организованной Сибирским ГУ Банка России.
— Пятитысячная купюра может оцениваться в районе 500 рублей, 1000 рублей. То есть если лицо сбывает поддельный денежный знак, то доход может получить от 4000 до 4500 рублей. Отсюда и рост сбыта пятитысячных купюр.
По информации пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, в 2019 году в Новосибирской области было выявлено 270 пятитысячных купюр 1997 года выпуска и 109 — 2009 года.
В начале прошлого года в МВД России рассказывали, что Новосибирск вошел в лидеры по числу фальшивомонетчиков. Уже тогда самой популярной у мошенников стала купюра номиналом 5 тысяч рублей.