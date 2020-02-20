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Экономика

В новосибирском МВД назвали цену фальшивой 5-тысячной купюры

В прошлом году в Новосибирской области нашли почти 400 таких купюр

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Настоящая цена поддельной купюры может быть ниже номинала в 10 раз

Настоящая цена поддельной купюры может быть ниже номинала в 10 раз

Сегодня, 20 февраля, в новосибирском МВД назвали цену поддельной пятитысячной купюры.

Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Новосибирску Денис Матушкин назвал стоимость поддельных пятитысячных купюр на пресс-конференции, организованной Сибирским ГУ Банка России.

— Пятитысячная купюра может оцениваться в районе 500 рублей, 1000 рублей. То есть если лицо сбывает поддельный денежный знак, то доход может получить от 4000 до 4500 рублей. Отсюда и рост сбыта пятитысячных купюр.

По информации пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, в 2019 году в Новосибирской области было выявлено 270 пятитысячных купюр 1997 года выпуска и 109 — 2009 года.

В МВД рассказывают, что растёт сбыт поддельных 5-тысячных купюр

В МВД рассказывают, что растёт сбыт поддельных 5-тысячных купюр

В начале прошлого года в МВД России рассказывали, что Новосибирск вошел в лидеры по числу фальшивомонетчиков. Уже тогда самой популярной у мошенников стала купюра номиналом 5 тысяч рублей.

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фальшивые деньги
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КОММЕНТАРИИ (7)

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20 фев 2020 в 12:30

Фальшивомонетчиков призвать к ответу !!!!

20 фев 2020 в 12:33

мой маленький бизнес идёт в гору.

color
20 фев 2020 в 12:33

А где они продаются?